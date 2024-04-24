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Дело Бишимбаева: трансляцию из зала суда прервали

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BaigeNews.kz, Артём Чурсинов Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: BaigeNews.kz, Артём Чурсинов

В столице проходит очередное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Трансляцию временно прервали.

Сторона обвинения попросила о ходатайстве без участия присяжных заседателей. Другие подробности пока не разглашаются. Трансляция на сайте верховного суда приостановлена.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).

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