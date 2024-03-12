Дело Бишимбаева: прокуроры обратились к СМИ и гражданам
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С заявлением в связи с освещением дела об убийстве гражданской жены экс-министра Куандыка Бишимбаева выступили в Генеральной прокуратуре РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В медиа-пространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении Бишимбаева К., ставящие под сомнение результаты досудебного расследования. Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу. Вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса РК. За распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК", - заявили в Генпрокуратуре.
Генеральная прокуратура призвала всех граждан и СМИ к соблюдению законности и предостерегла от совершения уголовных правонарушений и недопущения вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме.
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