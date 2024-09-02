Дело Бишимбаева: Байжанов отозвал жалобу на приговор

Бахытжан Байжанов, осуждённый по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой, отозвал свою жалобу на приговор. Об этом сообщили в Верховном суде, передаёт BaigeNews.kz.

"Байжанов отозвал своё кассационное ходатайство о пересмотре судебных актов. В этой связи предварительное рассмотрение ходатайства не состоится. Постановление о возврате ходатайства будет вынесено 4 сентября", - сообщили в Верховном суде.

Ранее сообщалось о том, что на сайте судебного кабинета появилась информация о дате разбирательства по кассационной жалобе Бахытжана Байжанова, осуждённого за укрывательство особо тяжкого преступления.

Напомним, приговор, согласно которому Бишимбаев получил 24 года лишения свободы, а Байжанов – четыре, вступил в силу в июне 2024 года.

Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении). Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления. Однако Байжанов заявлял, что его осудили незаконно.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева на приговор первой инстанции. В конце июля экс-министра этапировали в колонию. Известно, что Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности, расположенном в Акмолинской области.

Ранее судья-координатор рассказала, почему отказали в смягчении приговора Куандыку Бишимбаеву.