Дело Бишимбаева: адвокат Газымжанов снова получает замечания

В первый же день судебного процесса в отношении Куандыка Бишимбаева в апелляционной инстанции защитник Ерлан Газымжанов получил замечание от судьи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время выступления адвоката потерпевшей стороны Жанны Уразбаховой Газымжанов несколько раз высказал возражение. Судья сделал ему замечание.

"Адвокат Газымжанов. У нас идёт апелляционная инстанция. У нас есть определённые особенности. Здесь не суд первой инстанции, когда вы высказываете реплики либо какие-либо возражения. Вы выступаете по доводам апелляционных жалоб, сторона обвинения – по возражениям. И потом даётся заключение", - сказала председательствующая судья.

Напомним, 13 мая суд присяжных вынес свой вердикт в отношении Куандыка Бишимбаева, согласно которому он признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Его родственника Бакытжана Байжанова суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 432 Уголовного Кодекса РК и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Второй подсудимый по делу Бахытжан Байжанов, получивший 4 года заключения, просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.