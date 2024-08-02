Дело Айтенова: прокурор просит арестовать брата экс-акима Шымкента

В Астане проходит судебное заседание по делу Марата Айтенова, передаёт BaigeNews.kz. Сторона обвинения просит суд признать его виновным в нанесении побоев экс-супруге Даны Атешовой.

"Прошу суд признать Марата Айтенова виновным в совершении уголовного преступления по статье 109-1 части 1 УК РК и назначить ему наказание в виде двенадцать суток ареста. Определить отбывание наказания в спецприёмнике департамента полиции Астаны. Взять его под стражу в зале суда", - сказала сторона обвинения.

Также прокурор считает, что необходимо взыскать с Айтенова в пользу государства средства, затраченные на экспертизы – 3 364 тенге. В фонд компенсации потерпевших взыскать 5 МРП.

Адвокаты потерпевшей в выступлении отметили, что Айтенову нужно дать максимальное наказание по данной статье - 25 суток ареста. Помимо этого, защитники считают, что ему также нужно запретить контактировать с бывшей женой.

Марат Айтенов в суде ранее заявил, что не избивал свою бывшую супругу при выселении из дома. По его словам, он пришёл в особняк, чтобы защитить её и детей.