Дело Айганым Боташ: защита заявила о незаконности отзыва у врачей сертификатов

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Лишат ли акушеров-гинекологов перинатального центра Кокшетау медицинских сертификатов либо они продолжат клиническую практику? Гражданское дело по иску департамента медицинского и фармацевтического контроля по Акмолинской области находится на рассмотрении апелляционной комиссии. Впервые с того, момента, как история Айганым Боташ получила громкую огласку в СМИ, BaigeNews.kz приводит комментарии стороны ответчиков. Врачи утверждают, что сделали всё возможное для спасения жизни молодой женщины. Все подробности в репортаже из зала суда.

В уголовном деле – точка, в гражданском – многоточие

Напомним, в резонансном уголовном деле поставлена точка. Двоих акушеров-гинекологов, непосредственно принимавших и оказывавших медуслуги роженице, суд признал виновными. Но в виду того, что с момента совершения преступления прошло более двух лет, от наказания их освободил. В общей сложности пострадавшей больница выплатила 20 миллионов тенге ущерба.

В приговоре по уголовному делу ничего не сказано о том, могут ли врачи продолжать работу. Не дождавшись мер от облздрава, супруги Боташ обратились в Минздрав и адмсуд. После пересмотра в кассации Верховный суд постановил признать незаконным бездействие министерства и управления здравоохранения Акмолинской области, а также многопрофильной областной больницы (перинатальный центр относится к ней) при рассмотрении обращений пострадавшей. Указано, что, коли решить вопрос не в их компетенции, они должны были перенаправить обращение в Комитет медицинского и фармацевтического контроля.

После этого, территориальный департамент медфармконтроля обратился в суд с иском о лишении акушеров-гинекологов медицинских сертификатов.

Иск решением Кокшетауского горсуда от 3 мая этого года удовлетворён, четверых врачей лишили допуска к клинической практике, то есть к работе с пациентами.

Ответчики с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу.

Ответчики: "В случае с Костомаровым, никому и в голову не пришло винить медиков"

События имели место в 2019 году, огласку получили в 2020-м. С тех пор сторона ответчиков хранит молчание. Их позицию удалось услышать на заседании апелляционной коллегии Акмолинского областного суда.

В прениях акушер-гинеколог Гульнара Омарова предупредила, что говорить много не может, так как с дежурства, где практически всю ночь простояла за операционным столом.

"У нас другое видение этого случая – что произошло с Айганым Боташ. Она подошла к этой беременности с очень низким индексом здоровья. У неё большой объём фоновых заболеваний. Всё, что было положено, было сделано во имя спасения её жизни. И этого добились врачи однозначно", – отметила доктор.

К сожалению, врач не всемогущ, подчеркнула ответчик.

"Сепсис – это непредсказуемая реакция организма. Это её реакция. Даже на кесарево когда взяли, у неё при бакпосеве высеялась большая концентрация клебсиеллы. Это кишечная инфекция. Откуда бы она там взялась? Это уже у неё организме присутствовало.

Аналогичный случай был с Костомаровым тоже. Но там ни у кого не возникло мысли обвинять врачей, хотя он спортсмен. Это реакция организма", – подчеркнула Омарова.

Она с сожалением констатировала, что в Казахстане нет специализированного суда, который бы разобрался в произошедшем досконально с медицинской точки зрения.

Напомним, виновной по уголовному делу судом также признана акушер-гинеколог Айгерим Есбергенова. На этом заседании она не присутствовала.

По гражданскому делу ответчиков уже не двое, а четверо. Перспектива лишиться права на клиническую практику нависла ещё над двумя их коллегами – М. и П. Причём стаж первой в акушерстве 46 лет.

"23 года я проработала в районной больнице, в перинатальном центре практикующим акушером-гинекологом – с 1999 года. В 2010-м я в третий раз подтвердила высшую категорию, то есть мне её присвоили на постоянный срок. С того самого 1999 года я являюсь врачом санитарной авиации и оказываю помощь нашим женщинам – тяжёлым, бывает даже в критическом состоянии. Ночью выезжаем на машине, а днём вылетаем самолётом. И, конечно, за 46 лет приняла очень много родов, сколько жизней я спасла", – отметила в прениях доктор М.

Она уже достигла пенсионного возраста, но продолжает трудиться.

"Когда велось уголовное дело, я там вообще участвовала в качестве свидетеля. И теперь меня лишают основной работы. Здесь прозвучали слова "халатно", "некачественно". Нет, мы оказывали Айганым помощь дни и ночи. Мы даже сделали индивидуальный пост для неё. Если было нужно, вызывали санитарную авиацию, сколько раз прилетали специалисты из республики! Работали командой. Здесь же были и анестезиологи, и кардиологи, и нефрологи, и урологи, и ангиохирурги – все боролись. Такая очень серьёзная, очень тяжёлая инфекция. И мы с ней справились, она осталась жива. Думаю, мы спасли ей жизнь. Какой ценой – может, говорит и об иммунитете. Но халатного отношения с нашей стороны не было", – подчеркнула врач.

Истец:"Могут переобучиться и остаться в медицине"

В ходе заседания судебная коллегия задала представителям несколько уточняющих вопросов, в том числе – на пожизненный ли срок ли они просят лишить врачей медсертификатов? Ответ был утвердительным. При этом представитель стороны истца пояснила, что лишение сертификата означает лишь запрет на клиническую практику в сфере акушерстве и гинекологии. Они могут оставаться в медицине.

"Их никто не лишает диплома, не запрещает пройти переподготовку и поменять специализацию. В данном случае они не имеют права заниматься ни акушерством, ни гинекологией, ни быть специалистами УЗИ в этой сфере. В том числе они могут быть специалистами УЗИ в любой другой области", – отметила представитель департамента медфармконтроля.

"Ладно, я отдала профессии десять лет. Но мои коллеги гораздо больше. "Получу-ка я за два месяца другую специальность и стану специалистом в другой области медицины". Неужели это так просто?! Нельзя так, это сложно", – возразила врач П.

Отвечая на вопрос судьи о порядке отзыва медсертификатов, представитель истца сообщила, что такового не существует.

"Ранее он описывался в правилах, они на сегодня не действуют. Действуют новые правила от 2020 года, где указывается, в случае, если специалист лишён сертификата на основании решения суда, он не в праве не обращаться о выдаче нового", – уточнила представитель департамента.

Другие ссылки – на статью 45 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях", также Кодексы "О здоровье народа и системе здравоохранения", Гражданский и Гражданский процессуальный.

Защита: "Если так отбирать сертификаты, в стране не останется врачей"

В свою очередь, защита парировала, что гражданским судопроизводством лишение врача медицинского сертификата не предусмотрено. Нет такой конкретной нормы закона.

"Сама представитель департамента только что подтвердила, что порядка отзыва сертификатов не существует. Нет конкретной нормы закона, где бы чётко было сказано о лишении врачебного сертификата. Даже в уголовном судопроизводстве с санкции статьи 317, по которой привлекаются медицинские работники, максимальный срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определённой деятельностью, составляет всего три года. В нашем же случае суд первой инстанции вообще не указал, на какой срок он лишил ответчиков врачебного сертификата. И нам не понятно, как быть в дальнейшем", – отметил адвокат Омаровой и М.

"Представитель департамента ссылается на правила, которые определяют лишь порядок получения сертификата специалиста. Ими не предусмотрены порядок и основание лишения сертификата, как указано в статье 45 Закона "О разрешениях и уведомлениях" и пункте 10 статьи 27 Кодекса "О здоровье нации…"). Законодательный акт, который предусмотрел бы отзыв сертификата специалиста в области здравоохранения, в настоящее время отсутствует. Это пробел в законодательстве, а эти врачи не должны отвечать за пробел в законодательстве", – считает адвокат Есбергеновой.

Она добавила, что суд не может самостоятельно определить эти самые порядок и основание.

"Даже в Трудовом кодексе, когда увольняют человека, обозначены порядок и по каким основаниям это делается. А по таким искам департамента (медфармконтроля – прим. авт.) нельзя устанавливать подобную практику. Если так отбирать сертификаты, у нас по республике не останется врачей. По каждой жалобе люди будут обращаться", в департамент", – считает защита.

"В старой редакции Кодекса "О здоровье народа…" от 2009 года статьёй 20 было закреплено право инициировать приостановление и лишение сертификата специалиста. И действовали Правила сертификации от 2015 года, где также была предписана возможность лишения сертификата врача департаментом. Но законодатель при разработке и издании Кодекса в 2020 году исключил данное право. А лишать просто так по результатам проверки или в гражданском порядке исключено", – указала в прениях представитель облуправления здравоохранения Зарина Рустем.

По мнению юриста, решение суда первой инстанции (о лишении врачей сертификатов) вынесено с нарушением норм материального и процессуального права.

"Действительно, в изменённых правилах нет оснований, то есть сам департамент не вправе отозвать сертификат. Но в статье 45 Закона "О разрешениях и уведомлениях" отсылка идёт на законодательный акт. Хочу напомнить участникам процесса, что Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы – это тоже нормативные акты. В данном случае имеют место быть как 9-я статья, так и 55-я", – прокомментировала представитель департамента медицинского и фармацевтического контроля по Акмолинской области.

Она напомнила, ведомство подало иск не по собственной инициативе, а после обращения А. Боташ. Оно является контрольно-надзорным органом, его действия направлены на пресечение и предупреждение негативных фактов, в данном случае в области здравоохранения.

Облздрав: "Труд этих врачей высоко ценим"

Представитель обздрава попросила принять во внимание, что по данным Минздрава, в Казахстане не хватает 275 акушеров-гинекологов.

"В Акмолинской области – более 40. То есть почти в каждом районе у нас идёт острая нехватка этих специалистов. Именно эта квалификация позволяет оперировать критических женщин. Управление здравоохранения и многопрофильная областная больница высоко ценит труд врачей М., П. и Омарову", – подчеркнула Зарина Рустем.

Представитель больницы уточнила, что в штате предусмотрены 33 штатные единицы акушеров-гинекологов, но фактически на сегодня трудятся 20, причём двое из них в декретном отпуске, один резидент и трое врачей-пенсионеров. Таким образом, медучреждение укомплектовано всего на 60 процентов.

"В медицине, оказывающей экстренную помощь и обслуживающей санитарную авиацию, как наш перинатальный центр, невозможно создать кадровый резерв. Если придут молодые специалисты, нужны годы чтобы их обучить всем видам операций. Ежегодно ведётся работа по привлечению молодых специалистов. Однако в связи с тем, что специальность акушера-гинеколога ответственная, опасная, по ней часто привлекаются к уголовной и гражданской ответственности, молодые специалисты не хотят идти. На основании вышеизложенного просим Вас сохранить возможность оказания профессиональной деятельности акушеров-гинекологов нашей общей, подчеркну, больницы", – обратилась к коллегии представитель медучреждения.

Акушерство и гинекология – "очень тонкое искусство", уверен член общественного совета г.Кокшетау Серик Какенов.

"Здесь говорят: переучатся. Это разве так легко? И смогут ли врачи после переобучения работать с прежним рвением и душой? Это говорят, люди, которые не знают медицину, работают на слух. Говорят, ничего не теряют. Как?! Теряет всё женское население. Сегодня потребность Казахстана во акушерах-гинекологах стоит на первом месте. Надо отменить ошибочное решение. Вовремя исправить свою ошибку городского суда. И пусть оно останется просто фразой", – эмоционально высказался ветеран медицины.

Пострадавшие: "Честь халата важней жизни и здоровья граждан"

Супруг пострадавшей Айганым – Арман Боташев – в прениях возразил на реплику представителя многопрофильной областной больницы – о том, что пострадавшим оказана помощь в виде материального ущерба. Он напомнил, что после того, как Кокшетауский горсуд в 2021 году вынес приговор по уголовному делу клиника подала апелляционную жалобу. И только после постановления коллегии приговор был исполнен. То есть выплаченный по приговору ущерб никак нельзя принимать за помощь.

В ответ на реплику о неправомерности иска департамента медфармконтроля он возразил: это было сделано во исполнение постановления Верховного суда.

По мнению А. Боташева, после случая с Айганым четверо врачей сами, добровольно, по совести должны были оставить медицину.

"Что они теряют? Должность, рабочее место. Так они могут пойти в другую сферу. А кто супруге вернёт здоровье, ампутированные органы?", – задал риторический вопрос мужчина

На реплику стороны защиты ответчиков о давлении путём публикации в СМИ, он возразил, что к пострадавшим журналисты обратились по своей инициативе, уже после того, как были получены комментарии со стороны руководства облздрава и больницы. Высказаться предложено всем сторонам истории.

"Если говорить о давлении, то оно идёт со стороны управления здравоохранения и ответчиков, которые обратились в Администрацию президента. Нет раскаяния. Они даже не признают вины, хотя всё доказано не нами с супругой. Мы пальцем не тыкали – что этот должен быть судим или тот. Всё в рамках закона. Были судебно-медицинские экспертизы, девять месяцев шло следствие.Под сомнение решения судов предыдущих, СМЭ, следствие ставят сами ответчики и третьи лица", – указал пострадавший.

Подводя итог, он с горечью констатировал: к большому сожалению, ситуация с Айганым, да и с другими роженицами, для самих ответчиков, управления как госоргана, больницы, национальной Медицинской Ассоциации – это всего лишь статистика. А лишение сертификата врачей, чья вина доказана в суде, стоит выше жизни и здоровья граждан Казахстана.

Апелляционная коллегия посчитала нужным запросить и изучить это уголовное дело – чтобы перейти к разрешению вопроса с учётом всех имеющихся в материалах доказательств. Также коллегия полагает необходимым дать сторонам возможность разрешить спор мирным путём.