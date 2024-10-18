Дело Адилбекова: суд признал автора анонимного телеграм-канала виновным

Автору Telegram-канала "Дикая орда" вынесли приговор. Данияра Адилбекова приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Его признали виновным в заведомо ложном доносе, соединённом с обвинением лица в совершении коррупционного преступления из корыстных побуждений (ст.419 ч.3 УК), а также в двух эпизодах распространения заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации, создающей причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан (ст.274 ч.2 п.3) УК).

"Адилбеков, являясь администратором анонимного Telegram-канала "Дикая Орда" в январе и феврале 2024 года по заказу С. опубликовал несколько статей в отношении должностного лица о якобы совершении им коррупционных преступлений. Кроме того, не останавливаясь на содеянном, распространял заведомо ложную информацию в отношении журналиста Е. и гендиректора аэропорта Астаны А., тем самым причинив существенный вред их правам и законным интересам", - сообщили в суде.

Подсудимый вину не признал.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого несовершеннолетних детей.

"Суд приговорил Адилбекова Данияра Дауренбековича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 419-й частью 3, 274-й части 2 пункта 3 Уголовного кодекса РК. Назначить ему наказание по статье 274 части 2 пункта 3 в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. По статье 419 части 3 - в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. На основании статьи 58-й части 3 Уголовного кодекса по совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Адилбекову 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Согласно статье 62 Уголовного кодекса, время содержания под стражей с 27 марта 2024 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчёта 1 день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитала судья Асель Мукушова.

Напомним, дело на Данияра Адилбекова завели в марте. Поводом стали публикации в анонимном канале "Дикая орда".

На Адилбекова написали сразу три заявления: журналист Гульжан Ергалиева, арабский инвестор аэропорта Астаны Юсуф Рашед Альджавдер и вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Прокурор запрашивал для автора пять лет лишения свободы.