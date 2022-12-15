open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дело Аблязова: американский суд присяжных присудил БТА Банку более 218 млн долларов
inbusiness.kz Сегодня, 18:18
209
Сегодня, 18:18
209
Фото: inbusiness.kz

Дело Аблязова: американский суд присяжных присудил БТА Банку более 218 млн долларов

После трехнедельного судебного разбирательства суд присяжных, состоящий из четырех мужчин и четырех женщин, заседавший в Окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, сегодня вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A., передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка. 

"Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов США с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более 218 миллионов долларов США. Председательствовал на процессе и принимал сегодняшнее решение достопочтенный Джон Г. Коелтл, окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка", - говорится в сообщении. 

Судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардная кража, совершенная Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

"Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов США посредством денежных средств, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в Соединенных Штатах. Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представил свою защиту присяжным в суде", - сообщили в БТА банке. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#суд #Аблязов #БТА банк
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:18
209
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх