Дело Аблязова: американский суд присяжных присудил БТА Банку более 218 млн долларов

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После трехнедельного судебного разбирательства суд присяжных, состоящий из четырех мужчин и четырех женщин, заседавший в Окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, сегодня вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A., передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

"Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов США с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более 218 миллионов долларов США. Председательствовал на процессе и принимал сегодняшнее решение достопочтенный Джон Г. Коелтл, окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардная кража, совершенная Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.