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arabianbusiness.com Сегодня, 06:17
104
Сегодня, 06:17
104
Фото: arabianbusiness.com

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
 
Во время церемонии открытия охранники подошли к представителям делегации и потребовали, чтобы они ушли. Через несколько минут дипломатам пришлось покинуть мероприятие.
 
"Израиль серьезно относится к инциденту, в ходе которого <...> посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя. <...> Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном", — приводит издание Times of Israel слова представителя МИД Израиля.
По данным издания, Претория и Алжир ранее выступили против решения председателя комиссии АС вновь предоставить Израилю статус наблюдателя.
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#саммит #Израиль
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:17
104
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