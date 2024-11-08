Делегация ЦИК Казахстана впервые приняла участие в наблюдении за выборами в США

Впервые по приглашению Комиссии по содействию выборам США делегация Казахстана во главе с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым приняла участие в международном наблюдении за президентскими выборами в США 5 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Члены делегации посетили избирательные участки при образовательных и общественных учреждениях в Вашингтоне (округ Колумбия) и в штате Мэриленд.

В частности, Нурлан Абдиров и секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман посетили избирательные участки Bethesda-Chevy Chase High School, Takoma Park Middle School, Silver Spring Civic Building и Bethesda Elementary School.

"Для нас это большое событие — ЦИК РК впервые в своей истории принимает официальное участие по приглашению Американской федеральной избирательной системы в наблюдении за выборами президента США в качестве международного наблюдателя. Посещение избирательных участков в основной день голосования показало активность американских избирателей среди людей преклонного и среднего возраста, а также молодёжи. В каждом штате своя избирательная система. Более того, внутри штата разные комиссии могут использовать по своему усмотрению различные технические устройства", - сообщили в ЦИК РК.

Наблюдатели отметили, что члены комиссии в США преимущественно старшего возраста. Очень много молодых волонтёров. Видно, что у людей старшего поколения возникают вопросы по использованию электронных систем голосования. Рядом с каждым голосующим избирателем находится член комиссии, который может помочь.