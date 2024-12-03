Делающих ремонт астанчан обманул мошенник на 3 млн тенге

Аферист обманул астанчан, желающих установить пластиковые окна, более чем на три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина ранее работал в фирме по установке пластиковых окон. После её закрытия он решил и дальше зарабатывать на этом деньги, но не выполняя при этом обязательств.

"Мошенник дал объявление об установке окон в на сайте OLX, на которое откликнулись порядка 15 человек. Затем он приезжал к клиентам, делал необходимые замеры, брал задаток и бесследно исчезал", - сообщили в полиции.

Сотрудниками криминальной полиции района "Сарыарка" задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний гражданин. Мужчина признался в содеянном.

Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.