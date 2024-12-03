Делающих ремонт астанчан обманул мошенник на 3 млн тенге
Пострадали 15 человек.
Сегодня, 20:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
164Фото: pxhere.com
Аферист обманул астанчан, желающих установить пластиковые окна, более чем на три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина ранее работал в фирме по установке пластиковых окон. После её закрытия он решил и дальше зарабатывать на этом деньги, но не выполняя при этом обязательств.
"Мошенник дал объявление об установке окон в на сайте OLX, на которое откликнулись порядка 15 человек. Затем он приезжал к клиентам, делал необходимые замеры, брал задаток и бесследно исчезал", - сообщили в полиции.
Сотрудниками криминальной полиции района "Сарыарка" задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний гражданин. Мужчина признался в содеянном.
Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.
Самое читаемое
- Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы
- Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана
- Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики
- 69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности