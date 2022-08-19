"Делай хорошее там, где находишься". Как волонтёры меняют мышление казахстанцев

Фото: BaigeNews.kz

Два дня столица Казахстана принимала участников республиканского этапа первого Центрально-Азиатского форума волонтёров из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Открытие форума прошло 15 августа параллельно в Боровом и Туркестане. Региональный этап шёл три дня, а 18 августа начался республиканский этап форума в столице. На форуме собрались эксперты, лидеры активных волонтёрских организаций и групп, чтобы понять проблемы и принять план действий для развития волонтёрства на центрально-азиатском уровне.

Открывая республиканский этап форума, спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил, что последние годы общество и правительства стран заставили по-новому взглянуть на волонтёрство. И роль и значение этого движения будет возрастать, учитывая, что мир сегодня переживает непростые времена и нуждается в трансляции и продвижении идей взаимовыручки и взаимопомощи. Волонтёры задают новую модель поведения в обществе – это модель ответственности и неравнодушия, отметил Ашимбаев.

Выступавший на форуме министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров отметил, что волонтёрство –социальный капитал любого общества.

"Значимость волонтёрского ресурса у нас в стране неоспорима. Мы ежедневно становимся свидетелями различных добрых дел и востребованных проектов, которые претворяются в жизнь благодаря волонтёрам. Их бескорыстный труд оценивается по достоинству казахстанским обществом и не остаётся незамеченным на самом высоком государственном уровне", - сказал министр.

Проведение Года волонтёра в Казахстане, по его словам, оказало значительное влияние на рост данного движения. Сейчас в стране более 680 волонтёрских организаций и групп.

"На мой взгляд, точное количество волонтёров определить будет сложно, так как каждый неравнодушный казахстанец в душе волонтёр. Однако, если взять за основу данныеиз различных источников, то число постоянных волонтёров составляет более 200 тысяч человек", - отметил глава ведомства.

Аскар Умаров напомнил, что в Казазхстане учреждены медаль "Халық алғысы" и международная премия "Волонтёр года". С 2020 года этих наград удостоены около 700 активных волонтёров.

Одна из идей, которая была предложена на форуме, – создать Центрально-Азиатский хаб волонтёров. Участники форума обсудили формат хаба, а также какие проекты в его рамках будут продвигать.

"Волонтёры меняют мир, меняют своё окружение, активно взаимодействуют со всеми окружающими. Они могут менять в том числе уклад жизни сообществ, в которых они проживают, даже просто своим примером, потому что они не просто говорят, они делают. Они могут делать это индивидуально, например, захотели и высадили маленький сад возле подъезда. Или пошли к реке и убрались на берегу. Или в пандемию начали помогать медсёстрам. Другие люди, видя это, берут пример и подключаются", - отметил координатор программы добровольцев ООН в РК Никита Шабаев.

Программа добровольцев ООН создана в 1971-м году. В Казахстане она работает с 1993 года. Но казахстанцы узнали о мировом движении волонтёрства намного позже - в начале 2000-х годов. В данный момент в Казахстане наблюдается пик развития движения, отметил Никита Шабаев.

"Это тот же самый асар, который присутствует в разных странах Центральной Азии и звучит в этих странах примерно одинаково, например, хашар. В постсоветских странах можно назвать аналог волонтёрства – это "тимуровское движение". Но суть одна и та же – взаимная поддержка и помощь. В Казахстане в связи с новыми поправками в законодательство можно стать волонтёром с 14 лет. Поэтому приглашаем молодых казахстанцев стать волонтёрами. Это новые возможности включения в социум, это осознанность, это возможность подключиться к мировому движению волонтёрства. Например, наш клуб "28 петель", казалось бы, обычное вязание, но оно спасает жизни недоношенных детей, и это движение разошлось по всему миру. И спасать жизни детей смогут обычные казахстанские мамы", - продолжил Никита Шабаев.

Он предложил проводить Центрально-Азиатский форум волонтёров в каждой стране региона по очереди, ежегодно передавая эстафету от одного у другому государству.

"Пандемия подкосила много моментов в организации помощи людям, поэтому развитие волонтёрства важно именно сейчас. Потому что онлайн – это совершенно не тот формат для организации помощи и поддержки людям, которые в ней нуждаются. И сплочённость сейчас очень необходима, включая те угрозы, которые нарастают в мире", - сказал Шабаев.

Он также проинформировал, что сегодня на форуме будет представлен Глобальный доклад о состоянии добровольчества в мире. Такой доклад готовится два-три года и в этой работе участвуют исследователи из разных стран.

На форуме представители из разных областей Казахстана и стран ЦА рассказали о своих организациях.

Еркебулан Кунтуган, представитель регионального фронт-офиса волонтёров из Павлодара, рассказал о своей работе.

"В нашем городе есть организация, которая помогает государству выявлять некачественные дороги в районах, городах, также сюда входят и республиканские трассы. Они фотографируют, выкладывают и отправляют в госорганы. У нас есть курортная зона Жасыбай, по сути, это национальный парк, где вандалы ломают редкие деревья, делают надписи на скалах. И одна волонтёрская организация выявляет таких людей, а также помогает в очистке скал от вандальных надписей и в уборке территории. Также есть волонтёры, которые дежурят в труднодоступных местах, куда не могут добраться госорганы, но где отдыхают казахстанцы, выезжая на пикники. Там волонтёры выявляют нарушителей, делают фото-, видеофиксацию и передают местным полицейским для выписки штрафов", - рассказал павлодарский волонтёр.

Он проинформировал, что также волонтёры в его регионе работают на пляжах и объясняют людям опасность купания в запрещённых местах. По его словам, только за лето 2022 года и по сегодняшний день на Иртыше погиб 21 человек, из них 12 детей. Многие отдыхают на необорудованных пляжах, где купание запрещено. Часто волонтёры выступают в роли спасателей.

Проектный сотрудник общественного объединения "Новый ритм" из города Ош (Кыргызстан) Инобатхон Султанова поделилась своим проектом.

"Мы работаем в основном по соблюдению прав девочек и женщин. Наша работа – это повышение информированности молодёжи, продвижение прав девочек и женщин, продвижение феминизма. Мы выступаем как информационное общественное объединение, чтобы проинформировать молодёжь о том, что такое насилие, что такое гендерное равенство и права", - отметила она.

Алёна Хегай, председатель общественного объединения "Волонтёрский Центр "Шанырак" из Темиртау, рассказала об экологическом волонтёрстве. В этом городе она живёт более 20 лет.

"Многие стараются уехать из Темиртау, у меня не раз были возможности для этого, но я люблю этот город вопреки всем проблемам, связанным с экологией. Я благодарна, что жизнь меня вывела на тропу волонтёрства и дала возможность возглавить волонтёрское движение в Темиртау. В 2020 году Касым-Жомарт Кемелевич лично пожал мою руку и вручил значок "Алтын парыз" за вклад в волонтёрскую деятельность. Сейчас наша организация – это потенциал для всех волонтёрских организаций", - отметила она.

По её словам, их центр уже превратился в HR-структуру. Многие государственные органы обращаются в центр.

"К нам даже стали приходить заявки, и мы ежедневно кого-то рекомендуем для трудоустройства. Потому что к нам звонят и просят дать кандидатуры молодых людей: "пусть даже без образования, главное, чтобы он был шустрый и продвинутый. Мы его всему научим". Поэтому, я считаю, волонтёрство – это огромный потенциал для самой молодёжи", - сказала она.

Деятельность "Шанырак" охватывает 10 направлений и экология одно из них. На форуме Алена Хегай поделилась социальным проектом "Экология как стиль жизни".

"Это наш совместный проект с темиртауским предпринимателем, владельцем мусоросортировочного завода. Он установил мусорные контейнеры в городе для раздельного сбора мусора, но они полгода стояли пустые. Мы придумали экогероя Экошу. То есть мусорный контейнер представлен как мультяшный герой. Завод сортирует мусор по 8 фракциям. А ещё наш завод наладил производство пластиковых крышек для колодцев, но пока они продаются только за границу. Хотя для Казахстана это огромная проблема – чугунные крышки, которые воруют, что приводит к гибели людей", - сказала она.

По её словам, раздельный сбор мусора невозможен без изменения мышления в голове, что мусор необходимо разделять.

"И мы сколько угодно можем критиковать власти или окружающую нас действительность, но каждый из нас должен жить из принципа "там, где ты находишься, делай то, что можешь лучшего, и делай это сейчас, и делай это хорошо". В таком случае нас всех ждет успех", - резюмировала Алена Хегай.

Фото: Айгерим Ибраева