"Делай хорошее там, где находишься". Как волонтёры меняют мышление казахстанцев

Лента новостей
- Снег и заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана 20 августа 06:43 15
- Бойцовская собака напала на детей в Актобе 05:30 125
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 03:18 204
- Село закроют на карантин из-за неизвестной болезни в Актюбинской области 02:27 338
- Снежный барс попал в фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель" 01:07 298
- ХК "Барыс" выиграл Кубок президента Казахстана 00:21 462
- Токаеву показали образовательный центр "Сириус" в Сочи 00:08 314
- Финальный матч Super Bol даст путёвку в жизнь — Давид Лория 19.08.2022 328
- Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати 19.08.2022 658
- Необходимо увеличивать роль женщин в экономике и во власти, процессах принятия решений — Аида Балаева 19.08.2022 387
- Администрация Nazarbayev University адекватно отреагировала на скандальное видео 19.08.2022 674
- Руководители "Продкорпорации" уволились"по собственному желанию" 19.08.2022 345
- Павлодарская область - один из важнейших регионов страны – Алихан Смаилов 19.08.2022 360
- Правительство принимает меры по стабилизации топливного рынка – Алихан Смаилов 19.08.2022 360
- Токаев провёл переговоры с Путиным 19.08.2022 661
- Проблемы ЖКХ и материнская смертность. На какие проблемы обратил внимание премьер в Павлодарской области 19.08.2022 372
- Оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества с Россией нет — Токаев 19.08.2022 403
- Покупать авто из стран, не входящих в ЕАЭС, можно только после оплаты таможенных сборов — Комитет госдоходов 19.08.2022 532
- Как рассчитывается инфляция, рассказали в Национальном бюро статистики 19.08.2022 590
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС обсудили ситуацию вокруг Афганистана 19.08.2022 348
- Свыше трёх килограммов чёрной икры изъяли у жителя Атырау 19.08.2022 760
- Спортом занимаются 34,2 процента населения в Казахстане — МКС 19.08.2022 385
- Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом 19.08.2022 517
- Нур-Султан сравнили с Москвой. Столица глазами туриста 19.08.2022 2829
- Алматинцы подали больше всего заявок на покупку автомобиля по льготной программе 19.08.2022 359
- Неспортивное поведение и отзыв лицензии. Что происходит в казахстанских федерациях таэквондо 19.08.2022 494
- Полиция проверяет жалобы на домогательства и изнасилования в Nazarbayev University 19.08.2022 701
- На ипотечную программу для детей-сирот в Уральске выделили 500 миллионов тенге 19.08.2022 350
- Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане 19.08.2022 338
- Общественник похитил средства, выделенные для оказания услуг инвалидам в Экибастузе 19.08.2022 461
- Железный прут вошёл в голову ребёнка на игровой площадке в Щучинске 19.08.2022 340
- Вопросы продбезопасности изучил премьер-министр в Павлодарской области 19.08.2022 670
- В Актобе выявлена ОПГ, которая организовала незаконную выдачу водительских удостоверений 19.08.2022 413
- Взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном ещё не реализовали весь свой потенциал - КИСИ 19.08.2022 379
- "Делай хорошее там, где находишься". Как волонтёры меняют мышление казахстанцев 19.08.2022 322
- Солдат-срочник скончался от сердечного приступа в Атырауской области 19.08.2022 655
- 11 школ капитально ремонтируют в Акмолинской области 19.08.2022 586
- Какие школы перейдут на пятидневку в новом учебном году в Казахстане 19.08.2022 634
- Пострадавшим из-за вспышки газа темиртауцам восстановят дом 19.08.2022 396
- Приём заявок на грант для реализации бизнес-идей стартует 29 августа 19.08.2022 481
- В Казахстане выявили высокий коллективный иммунитет к COVID-19 19.08.2022 578
- Безработных среди женщин в Казахстане больше, чем среди мужчин 19.08.2022 470
- Финансовую пирамиду для отмывания денег организовали в Акмолинской области - АФМ 19.08.2022 473
- "Построила дом, покупала дорогие авто". За хищение осуждена экс-бухгалтер онкодиспансера Алматы 19.08.2022 4986
- До 25 минут сократят время прохождения пограничных пунктов в Казахстане 19.08.2022 482
- Улицу Мухтара Ауэзова частично перекрыли в Нур-Султане 19.08.2022 397
- До 2025 года казахстанская авиакомпания закупит 24 самолёта 19.08.2022 468
- Ерболат Досаев встретился с инвесторами алматинского аэропорта 19.08.2022 404
- Менее тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за сутки 19.08.2022 430
- Двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки и остался жив 19.08.2022 1108
- Британец хотел убить королеву Елизавету II из арбалета 19.08.2022 665
- Село мечты. Как на севере Казахстана живет удивительный посёлок 19.08.2022 30498
- В Нур-Султане открыли памятник "Пограничникам всех поколений" 19.08.2022 482
- Елена Рыбакина впервые пробилась в четвертьфинал WTA 19.08.2022 754
- Заключённого в Карагандинской области наказали за чрезмерную любовь к дневному сну 19.08.2022 2693
- Казахстанцы участвовали в молодежном обмене Организации тюркских стран в Стамбуле 19.08.2022 610
- Хоккейный клуб "Барыс" одержал первую победу на Кубке президента Казахстана 19.08.2022 545
- Впервые за 30 лет глава МИД Казахстана посетил Вьетнам 19.08.2022 772
- Кредиты на 90 миллиардов тенге выдали сельхозпроизводителям — Минсельхоз 18.08.2022 441
- Мусин завоевал еще одно "золото" Игр исламской солидарности в Турции 18.08.2022 659
- Уроки вождения электросамокатов проведут в Алматы 18.08.2022 531
- Отражать атаки "шахид-катеров" и беспилотников учат военнослужащих на Каспии 18.08.2022 577
- МИД России отметил растущее число фейков о российско-казахстанских отношениях 18.08.2022 857
- В домах экс-президентов Кыргызстана откроют детские реабилитационные центры 18.08.2022 631
- Какие изменения внесут в программу "Артспорт", рассказал Даурен Абаев 18.08.2022 653
- Более 600 ОСИ создано в столице 18.08.2022 549
- Работники ресторанов живут от зарплаты до зарплаты — глава Ассоциации общественного питания 18.08.2022 584
- Самолет с опцией бизнес-класса пополнил флот казахстанской авиакомпании 18.08.2022 880
- Как бороться с терроризмом, обсуждали главы полицейских ведомств стран ШОС 18.08.2022 510
- Более 2700 золотых слитков купили казахстанцы в июле 18.08.2022 558
- Тенгизшевройл перенаправит на казахстанский рынок дополнительно 2,6 миллиарда кубометров газа 18.08.2022 642
- При получении крупной взятки в Костанае задержали судью 18.08.2022 818
- Почти полмиллиарда субсидий для установки солнечных батарей в Костанайской области были растрачены — АФМ 18.08.2022 903
- Прокуратура начала проверку школы в Талгаре, построенной за три миллиарда тенге 18.08.2022 1246
- Президент Казахстана совершит визиты в Россию и Азербайджан 18.08.2022 603
- Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили срок ареста 18.08.2022 726
- На востоке Казахстана выпал первый снег 18.08.2022 965
- Сбой произошел у всех корпоративных клиентов "Казахтелекома" 18.08.2022 839
- Министр просвещения подписал госстандарт, продлевающий учебный год в Казахстане 18.08.2022 687
- На столичном Малом Талдыколе высадят 600 деревьев 18.08.2022 558
"Делай хорошее там, где находишься". Как волонтёры меняют мышление казахстанцев
Два дня столица Казахстана принимала участников республиканского этапа первого Центрально-Азиатского форума волонтёров из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Открытие форума прошло 15 августа параллельно в Боровом и Туркестане. Региональный этап шёл три дня, а 18 августа начался республиканский этап форума в столице. На форуме собрались эксперты, лидеры активных волонтёрских организаций и групп, чтобы понять проблемы и принять план действий для развития волонтёрства на центрально-азиатском уровне.
Открывая республиканский этап форума, спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил, что последние годы общество и правительства стран заставили по-новому взглянуть на волонтёрство. И роль и значение этого движения будет возрастать, учитывая, что мир сегодня переживает непростые времена и нуждается в трансляции и продвижении идей взаимовыручки и взаимопомощи. Волонтёры задают новую модель поведения в обществе – это модель ответственности и неравнодушия, отметил Ашимбаев.
Выступавший на форуме министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров отметил, что волонтёрство –социальный капитал любого общества.
"Значимость волонтёрского ресурса у нас в стране неоспорима. Мы ежедневно становимся свидетелями различных добрых дел и востребованных проектов, которые претворяются в жизнь благодаря волонтёрам. Их бескорыстный труд оценивается по достоинству казахстанским обществом и не остаётся незамеченным на самом высоком государственном уровне", - сказал министр.
Проведение Года волонтёра в Казахстане, по его словам, оказало значительное влияние на рост данного движения. Сейчас в стране более 680 волонтёрских организаций и групп.
"На мой взгляд, точное количество волонтёров определить будет сложно, так как каждый неравнодушный казахстанец в душе волонтёр. Однако, если взять за основу данныеиз различных источников, то число постоянных волонтёров составляет более 200 тысяч человек", - отметил глава ведомства.
Аскар Умаров напомнил, что в Казазхстане учреждены медаль "Халық алғысы" и международная премия "Волонтёр года". С 2020 года этих наград удостоены около 700 активных волонтёров.
Одна из идей, которая была предложена на форуме, – создать Центрально-Азиатский хаб волонтёров. Участники форума обсудили формат хаба, а также какие проекты в его рамках будут продвигать.
"Волонтёры меняют мир, меняют своё окружение, активно взаимодействуют со всеми окружающими. Они могут менять в том числе уклад жизни сообществ, в которых они проживают, даже просто своим примером, потому что они не просто говорят, они делают. Они могут делать это индивидуально, например, захотели и высадили маленький сад возле подъезда. Или пошли к реке и убрались на берегу. Или в пандемию начали помогать медсёстрам. Другие люди, видя это, берут пример и подключаются", - отметил координатор программы добровольцев ООН в РК Никита Шабаев.
Программа добровольцев ООН создана в 1971-м году. В Казахстане она работает с 1993 года. Но казахстанцы узнали о мировом движении волонтёрства намного позже - в начале 2000-х годов. В данный момент в Казахстане наблюдается пик развития движения, отметил Никита Шабаев.
"Это тот же самый асар, который присутствует в разных странах Центральной Азии и звучит в этих странах примерно одинаково, например, хашар. В постсоветских странах можно назвать аналог волонтёрства – это "тимуровское движение". Но суть одна и та же – взаимная поддержка и помощь. В Казахстане в связи с новыми поправками в законодательство можно стать волонтёром с 14 лет. Поэтому приглашаем молодых казахстанцев стать волонтёрами. Это новые возможности включения в социум, это осознанность, это возможность подключиться к мировому движению волонтёрства. Например, наш клуб "28 петель", казалось бы, обычное вязание, но оно спасает жизни недоношенных детей, и это движение разошлось по всему миру. И спасать жизни детей смогут обычные казахстанские мамы", - продолжил Никита Шабаев.
Он предложил проводить Центрально-Азиатский форум волонтёров в каждой стране региона по очереди, ежегодно передавая эстафету от одного у другому государству.
"Пандемия подкосила много моментов в организации помощи людям, поэтому развитие волонтёрства важно именно сейчас. Потому что онлайн – это совершенно не тот формат для организации помощи и поддержки людям, которые в ней нуждаются. И сплочённость сейчас очень необходима, включая те угрозы, которые нарастают в мире", - сказал Шабаев.
Он также проинформировал, что сегодня на форуме будет представлен Глобальный доклад о состоянии добровольчества в мире. Такой доклад готовится два-три года и в этой работе участвуют исследователи из разных стран.
На форуме представители из разных областей Казахстана и стран ЦА рассказали о своих организациях.
Еркебулан Кунтуган, представитель регионального фронт-офиса волонтёров из Павлодара, рассказал о своей работе.
"В нашем городе есть организация, которая помогает государству выявлять некачественные дороги в районах, городах, также сюда входят и республиканские трассы. Они фотографируют, выкладывают и отправляют в госорганы. У нас есть курортная зона Жасыбай, по сути, это национальный парк, где вандалы ломают редкие деревья, делают надписи на скалах. И одна волонтёрская организация выявляет таких людей, а также помогает в очистке скал от вандальных надписей и в уборке территории. Также есть волонтёры, которые дежурят в труднодоступных местах, куда не могут добраться госорганы, но где отдыхают казахстанцы, выезжая на пикники. Там волонтёры выявляют нарушителей, делают фото-, видеофиксацию и передают местным полицейским для выписки штрафов", - рассказал павлодарский волонтёр.
Он проинформировал, что также волонтёры в его регионе работают на пляжах и объясняют людям опасность купания в запрещённых местах. По его словам, только за лето 2022 года и по сегодняшний день на Иртыше погиб 21 человек, из них 12 детей. Многие отдыхают на необорудованных пляжах, где купание запрещено. Часто волонтёры выступают в роли спасателей.
Проектный сотрудник общественного объединения "Новый ритм" из города Ош (Кыргызстан) Инобатхон Султанова поделилась своим проектом.
"Мы работаем в основном по соблюдению прав девочек и женщин. Наша работа – это повышение информированности молодёжи, продвижение прав девочек и женщин, продвижение феминизма. Мы выступаем как информационное общественное объединение, чтобы проинформировать молодёжь о том, что такое насилие, что такое гендерное равенство и права", - отметила она.
Алёна Хегай, председатель общественного объединения "Волонтёрский Центр "Шанырак" из Темиртау, рассказала об экологическом волонтёрстве. В этом городе она живёт более 20 лет.
"Многие стараются уехать из Темиртау, у меня не раз были возможности для этого, но я люблю этот город вопреки всем проблемам, связанным с экологией. Я благодарна, что жизнь меня вывела на тропу волонтёрства и дала возможность возглавить волонтёрское движение в Темиртау. В 2020 году Касым-Жомарт Кемелевич лично пожал мою руку и вручил значок "Алтын парыз" за вклад в волонтёрскую деятельность. Сейчас наша организация – это потенциал для всех волонтёрских организаций", - отметила она.
По её словам, их центр уже превратился в HR-структуру. Многие государственные органы обращаются в центр.
"К нам даже стали приходить заявки, и мы ежедневно кого-то рекомендуем для трудоустройства. Потому что к нам звонят и просят дать кандидатуры молодых людей: "пусть даже без образования, главное, чтобы он был шустрый и продвинутый. Мы его всему научим". Поэтому, я считаю, волонтёрство – это огромный потенциал для самой молодёжи", - сказала она.
Деятельность "Шанырак" охватывает 10 направлений и экология одно из них. На форуме Алена Хегай поделилась социальным проектом "Экология как стиль жизни".
"Это наш совместный проект с темиртауским предпринимателем, владельцем мусоросортировочного завода. Он установил мусорные контейнеры в городе для раздельного сбора мусора, но они полгода стояли пустые. Мы придумали экогероя Экошу. То есть мусорный контейнер представлен как мультяшный герой. Завод сортирует мусор по 8 фракциям. А ещё наш завод наладил производство пластиковых крышек для колодцев, но пока они продаются только за границу. Хотя для Казахстана это огромная проблема – чугунные крышки, которые воруют, что приводит к гибели людей", - сказала она.
По её словам, раздельный сбор мусора невозможен без изменения мышления в голове, что мусор необходимо разделять.
"И мы сколько угодно можем критиковать власти или окружающую нас действительность, но каждый из нас должен жить из принципа "там, где ты находишься, делай то, что можешь лучшего, и делай это сейчас, и делай это хорошо". В таком случае нас всех ждет успех", - резюмировала Алена Хегай.
Фото: Айгерим Ибраева
-
Hype news
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 03:18 204
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 3654
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 847
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 17314
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 2603
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 3412
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 1827
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 7392
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 2769
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 1613
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 1642
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 5276
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 1779
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 1428
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 3877
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 1706
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 9083
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 1490
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 1598
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 1502
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 3909
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 1649
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2055
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 2781
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 3901
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 3589
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3361
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 4185
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4251
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 3835
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 4123
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 6370
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10019
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 5733
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 6565
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6251
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 9568
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 5578
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 5869
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8004
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 6580
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 6473
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6093
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 7939
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6359
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 15686
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8242
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 7475
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 7845
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 8126
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 7466
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 7543
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 7976
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 8998
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 7698
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9408
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 12374
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 7710
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 9185
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 7537
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7335
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 7821
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8036
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7264
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 8359
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7055
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 8260
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15293
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7350
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8099
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8351
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19208
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 8922
- Село под Костанаем осталось без кур из-за неизвестной болезни 19.06.2022 7951
- Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на узбекской свадьбе 19.06.2022 9299
- Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза 19.06.2022 8518
- Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки 18.06.2022 7952
- Кот стал почётным студентом российского университета 18.06.2022 7736
- Написавших открытое письмо с критикой Маска сотрудников SpaceX уволили 18.06.2022 7939
- В Нур-Султане подполковник полиции оплатил услугу массажа наркотиками 16.06.2022 34709
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6146
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 5517
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 5589
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 5848
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5268
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9296
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6031
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 7943
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 8915
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 8923
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 6549
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 6701
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21042
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 7600
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 8998
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 6809
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8255
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 8801
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 9767
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8245
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10240
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 9643
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 10767
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11019
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27207
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11425
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12122
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12062
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 11770
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 12897
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20265
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12318
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 19517
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 29830
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14054
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 16826
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18161
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20546
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16519
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 17630
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 15735
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 15975
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 15766
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31340
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 17560
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16377
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20268
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20297
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 20516
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 19684
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 19926
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22112
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 22692
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21310
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 20823
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 21865
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 20948
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 20539
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 21954
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21157
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21314
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23073
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24172
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 23710
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23123
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 24812
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 22692
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25426
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23231
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54004
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 24728
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 23896
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 24572
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23675
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 23679
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 23782
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 23762
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24056
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 23852
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 24785