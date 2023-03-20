Делал всё, что мог - Елжан Биртанов о пандемии, вакцинах и своих ошибках

16 марта 2020 года в Казахстане был введён режим ЧП из-за коронавирусной инфекции, передаёт BaigeNews.kz. По этому случаю мы взяли эксклюзивное интервью у экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова. Он рассказал о том, почему не хватало масок и лекарств, благодаря чему пандемию удалось победить, и чувствует ли он свою ответственность за смерть казахстанцев.