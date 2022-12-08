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Декарбонизация выведет Казахстан в число ведущих мировых экономик - эксперт
Климатические катаклизмы, как результат выбросов CO2, способны сократить ВВП нашей страны на 1,6% до 2050 года и на 4,3% до 2100 года.
В начале текущего года Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о достижении углеродной нейтральности к 2060 году в качестве важной миссии Казахстана. С другой стороны, как известно, добывающая промышленность является драйвером отечественной экономики и составляет 50% от объёма всей промышленности страны. В рамках проекта "M.Narikbayev Public lecture" старший специалист Всемирного банка по борьбе с изменением климата в Европе и Центральной Азии Дэниел Бесли рассказал о том, насколько реалистично достижение углеродной нейтральности в республике, и какие меры для этого нужно предпринять. Более того, эксперт уверен, что борьба с изменением климата значительно ускорит экономический рост Казахстана, поскольку страна перейдёт к более диверсифицированной и инклюзивной экономике, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Экспорт нефти и газа у истоков независимости Казахстана позволили стране быстро стабилизировать и повысить уровень своей экономики, однако нынешняя стагнация производительности и падение темпов роста вскрывают проблему ограниченности данной модели роста, которая напрямую зависит от добычи и использования ископаемого топлива. Более того, уголь создает серьезные риски для нежелательного изменения климата. Огромные сельскохозяйственные ресурсы Казахстана, которые имеют решающее значение для уязвимых сельских групп населения, также сталкиваются с растущими рисками, связанными с изменением климатических условий.
"Таким образом, для достижения амбиций Казахстана потребуется более разнообразная экономическая база, большая инклюзивность, крупные государственные и частные инвестиции в инфраструктуру и технологии, и да — более экологичный путь развития. Успеет ли Казахстан достичь углеродной нейтральности до 2060 года? Здесь существует два момента: насколько это осуществимо технически и насколько - политически. Всемирный Банк провёл соответствующее исследование в отношении Казахстана, в котором как раз-таки рассматривались технические аспекты. Согласно нашим данным, полностью декарбонизировать промышленность вполне осуществимо до 2060 года. Надеюсь, что к концу этого года Правительством будет утверждена Концепция низкоуглеродного развития до 2050 года. В целом, данная концепция по содержанию созвучна с нашим исследованием. Если говорить про сектора, на которые необходимо обращать внимание, то, в первую очередь, стоит упомянуть энергетический сектор. В данном случае необходимо введение водорода в качестве альтернативного топлива, а также расширение строительства возобновляемых источников энергии. Также основным требованием является уход от применения угля, отказ от строительства новых угольных электростанций и постепенный вывод существующих. Именно этот переход выведет Казахстан в число ведущих мировых экономик", - рассказал эксперт.
Кроме того, по его словам, важно развивать технологии улавливания и хранения углерода. При использовании транспорта 88% загрязнения воздуха приходится на выхлопные газы, поэтому эффективным способом сокращения выбросов в атмосферу является переход на электрические автомобили. Специалист считает, что для полной декарбонизации электрической системы Казахстана до 2060 года требуются капитальные затраты порядка 660 миллиарда долларов США в ближайшие 38 лет.
"Более того, мы говорим о том, что даже без декарбонизации потребуется 445 миллиардов долларов, (что составляет около 2% ВВП страны), и 0,9% от ВВП потребуется, чтобы полностью декарбонизировать сектор транспорта и зданий. Однако эти затраты на меры технической модернизации можно сократить за счёт применения энергоэффективности до 22% c 2020 по 2060 годы. Например, можно развивать секвестрацию углерода через пастбища или лесное хозяйство (процесс трансформации углерода в воздухе в почвенный углерод). Специалисты Всемирного Банка произвели моделирование ситуации, в которой Казахстан не предпримет никаких действий в сторону декарбонизации страны до 2030 года. В таком случае, это повлечет дополнительные затраты для экономики на 55 миллиардов долларов. Моделирование другой ситуации показало, что, если использование угля останется в применении, это повлечёт затраты в размере 45 миллиардов долларов.Таким образом, если Казахстан не будет предпринимать немедленных действий, и будет определенная задержка, то это повлечёт за собой негативные последствия для экономики страны", - отметил Бесли.
Еще одним важным аспектом является глобальное изменение климата в связи с увеличением выбросов двуокиси углерода. Если изменения климата будут продолжаться, то, по негативном сценарию, климатические катаклизмы способны сократить ВВП нашей страны на 1,6% до 2050 года и на 4,3% до 2100 года.
"Так случится, если оставить данную проблему без внимания. Это также способно привести к увеличению уровня бедности среди населения. Если рассматривать макроэкономическое воздействие на декарбонизацию энергосистемы, здесь основные моменты заключаются в том, что есть определенная стоимость инвестиций, которая ассоциируется с энергетическим переходом. Мы рассматриваем данные затраты в разрезе роста ВВП, который составляет 1,3% к 2040 году. В связи с этим, будет важно предпринимать структурные реформы для того, чтобы достаточный уровень инвестиций шёл со стороны частного сектора. И если Казахстан выберет сценарий, где он не будет предпринимать каких-либо срочных действий, в то время как остальное мировое сообщество будет активно принимать меры по декарбонизации, то экономика Казахстана будет последовательно сокращаться на 2-2,5%, а дефицит бюджета вырастет на 2,4% от ВВП. В таком случае не будет ни диверсификации экономики, ни достижения каких-либо целей. Именно поэтому для Казахстана создается определенный риск", - добавил специалист Всемирного банка по борьбе с изменением климата.
По его мнению, для того, чтобы привлекать инвестиции в необходимом объёме, требуется также пакет реформ по созданию динамичного частного сектора, благоприятной среды и определенных стимулов для того, чтобы частные предприятия могли внедрять инновационные технологии, щадящие окружающую среду. Всё это важно учитывать в рамках климатической политики и стратегии.
"Что касается макро-фискальной политики, то здесь также должны быть предусмотрены стимулы через налоговую и бюджетную системы. Поскольку растет воздействие климата, учащаются природные катаклизмы государству необходимо предпринимать решительные меры. Однако данный переход должен быть справедливым в том числе по отношению к населению. В угледобывающем секторе непосредственно занято около 40 000 человек, если сам сектор столкнется со снижением внутреннего спроса, очень много людей окажутся под ударом. Пострадавшие люди и общины в городах, зависящих от угля, будут нуждаться в поддержке в ходе такого перехода. Аналогичным образом, более бедным домохозяйствам может потребоваться поддержка, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители, поскольку тарифы становятся более затратными для привлечения необходимых инвестиций в сектор. Уязвимые сельские общины, особенно те, которые зависят от сельского хозяйства и животноводства, также могут нуждаться в поддержке для устранения последствий изменения климата. Однако, стоит отметить, что ранее мы проводили моделирование влияния роста цен на домохозяйства, и по нашим данным, на населении это скажется не столь сильно, если власти страны изменят подход к субсидированию. Выплаты должны быть равны или превышать ту разницу в цене на электроэнергию. В других странах также применяется практика субсидирования домохозяйств, когда часть доходов государство направляет на компенсационные выплаты населению для безболезненного энергетического перехода", - подчеркнул Дэниел Бесли.
Стоит отметить, что правительство Казахстана уже делает первые шаги в данном направлении. Так, c начала года в республике был увеличен размер социальной помощи на подключение домов к газовым сетям. В Астане он повысился почти в 1,5 раза и теперь гражданам выделяется более 410 тысячи тенге для перехода от отопления углём к отоплению газом. В данный момент на выплаты могут претендовать только социально-уязвимые слои населения.
Говоря о полной электрификации городских зданий в Казахстане, эксперт уверен, что на это уйдёт длительное время, порядка 30-40 лет.
"Изменение климата в Казахстане и его более широкий сдвиг в сторону более быстрорастущей, менее ресурсозависимой экономики потребуют фундаментальных структурных реформ, направленных на устранение ограничений для бизнеса, создание соответствующих рыночных стимулов и выравнивание условий игры для всех участников и секторов. Это поможет повысить динамичность частного сектора и повысить производительность, необходимые для долгосрочного роста. CCDR (Страновые отчеты о климате и развитии группы Всемирного банка) по Казахстану предлагает меры, которые срочно необходимы для ускорения этого перехода. Это может помочь обосновать подход Казахстана к более диверсифицированной, конкурентоспособной и устойчивой экономике при одновременном снижении рисков, связанных с изменением климата, и глобальных мер по смягчению последствий", - заключил представитель Всемирного Банка.
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