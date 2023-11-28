Декан 6 лет незаконно получала зарплату в Атырау

Декан факультета экономики и права Атырауского университета имени Досмухамедова получала заработную плату, даже когда была за рубежом. Факт выявили в ходе совместной проверки специалисты филиала РОО "Әділдік жолы" и департамента Агентства по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"С 2017 года по сентябрь 2023 года декан несколько раз посещала Южную Корею, Турцию и другие страны в рабочие дни. Однако эти дни были внесены в табели и оплачены на общую сумму около миллиона тенге. За указанный период 80 дней были выставлены в табелях как оплачиваемые дни, тогда как на самом деле декана не было на рабочем месте", - сообщили в филиале объединения.

Пресс-служба университета прокомментировала результаты проверки.

"Бывшему работнику университета, согласно табелю, были начислены и оплачены те дни, когда она выезжала в командировку ранее запланированного срока, либо возвращалась позднее, а также дни, когда она в определённые периоды отсутствовала по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья. Ущерб, причинённый университету, был полностью возмещён теперь уже бывшим деканом, согласно выявленной сумме. 20 октября 2023 года за нарушение трудовой дисциплины декан освобождена от занимаемой должности, 1 ноября трудовой договор с данным работником полностью расторгнут", - сообщили в вузе.

В пресс-службе учреждения добавили, что в отношении трёх работников, нарушивших трудовую дисциплину, приняты дисциплинарные меры в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, освобождён от должности руководитель кадровой службы.