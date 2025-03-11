Очередное заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК состоялось сегодня в сенате под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как было отмечено участниками заседания, во всем мире экосистемы находятся под угрозой и нуждаются в комплексной защите. Согласно Индексу устойчивого развития за 2024 год, сохранение экосистем суши входит в число шести наиболее острых вопросов в Казахстане.

"На прошлой неделе Генеральная ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Реализация этой инициативы Главы государства является серьезным достижением нашей страны. Данное решение демонстрирует международное признание Казахстана как государства, активно способствующего устойчивому развитию как на национальном, так и на международном уровнях. Региональный центр будет координировать, в частности, проекты рационального использования водных ресурсов, по борьбе с засухой, опустыниванием и загрязнением воздуха, а также будет содействовать внедрению зеленых технологий", – сказал Маулен Ашимбаев и акцентировал внимание участников заседания на приоритетных задачах повестки заседания.

Первостепенное внимание в рамках сохранения биоразнообразия и рационального использования экосистем суши, как было отмечено членами парламентской комиссии и приглашенными экспертами, необходимо уделить увеличению лесных ресурсов, популяции редких животных, а также предотвращению деградации земель и браконьерства. Речь, в частности, шла о таких проблемах, как ветровая и водная эрозия, бессистемный выпас скота, несоблюдение технологий земледелия, недостаточный контроль за использованием сельскохозяйственных угодий.

"В Казахстане лишь 5% территории покрыто лесными массивами. Ситуация усугубляется антропогенным воздействием: вырубкой лесов, лесными пожарами, недостаточными усилиями по восстановлению лесных ресурсов. Более 90 млн га земель подвержены эрозии. Эта проблема является одной из самых острых для сельского хозяйства. Еще одна важная задача, стоящая перед страной – сохранение и увеличение популяции редких животных. Основной проблемой в этой сфере остается браконьерство. Контрабандная торговля рогами и шкурами редких животных также приводит к снижению их числа. Кроме того, сохранение разнообразия животного мира прямо связано с состоянием экосистемы лесов, почвы и пастбищ. В целом защита экосистем суши и сохранения биоразнообразия требует постоянного внимания и скоординированной работы государственных и общественных институтов", – подчеркнул председатель палаты.

Также особое внимание уделено было роли сотрудничества стран региона в преодолении общих вызовов. Так, на сегодняшний день более 38% площади всех земель в Центральной Азии находится в состоянии засухи. А по расчетам экспертов к 2050 году ущерб от засухи в регионе может достигнуть 1,3% от ВВП в год.