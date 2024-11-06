Дефицита нет, но цены разные - аким Карагандинской области об угле
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Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев прокомменировал жалобы карагандинцев на отсутствие хорошего угля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В социальных сетях карагандинцы жалуются, что с августа не могут купить хороший уголь. Тот, который им предлагают, мелкий и с примесью земли. При этом продают его недешево. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев не подтвердил этот факт, а сказал, что такое было лишь раз. С этой проблемой в акимате разобрались и держат ситуацию на контроле, заверил он.
"Один факт, о котором вы сейчас говорите, был, когда Шубаркульский уголь на тупике частник покупал и продавал его. По качеству были вопросы. По нему мы моментально среагировали, он это признал, цену снизил. Поэтому мы все тупики контролируем. Дефицита угля в нашей области точно нет. Проблем нет с углем", - сказал утвердительно глава региона.
Однако он не отрицает расхождения по ценам в разных разъездах.
"Возможно, что цены разные: Шубаркульский дороже. Есть у нас и другие разъезды, марки угля, которые продаются по разным ценам. Поэтому здесь мы постоянно мониторим и цены, и качество. Если такие жалобы будут, мы моментально будем реагировать", - подчеркнул аким.
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