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Дефицита нет, но цены разные - аким Карагандинской области об угле

Сегодня, 13:05
АВТОР
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energyprom.kz Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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Фото: energyprom.kz

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев прокомменировал жалобы карагандинцев на отсутствие хорошего угля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

В социальных сетях карагандинцы жалуются, что с августа не могут купить хороший уголь. Тот, который им предлагают, мелкий и с примесью земли. При этом продают его недешево. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев не подтвердил этот факт, а сказал, что такое было лишь раз. С этой проблемой в акимате разобрались и держат ситуацию на контроле, заверил он.

"Один факт, о котором вы сейчас говорите, был, когда Шубаркульский уголь на тупике частник покупал и продавал его. По качеству были вопросы. По нему мы моментально среагировали, он это признал, цену снизил. Поэтому мы все тупики контролируем. Дефицита угля в нашей области точно нет. Проблем нет с углем", - сказал утвердительно глава региона.

Однако он не отрицает расхождения по ценам в разных разъездах.

"Возможно, что цены разные: Шубаркульский дороже. Есть у нас и другие разъезды, марки угля, которые продаются по разным ценам. Поэтому здесь мы постоянно мониторим и цены, и качество. Если такие жалобы будут, мы моментально будем реагировать", - подчеркнул аким.

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