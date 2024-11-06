Дефицита нет, но цены разные - аким Карагандинской области об угле

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев прокомменировал жалобы карагандинцев на отсутствие хорошего угля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В социальных сетях карагандинцы жалуются, что с августа не могут купить хороший уголь. Тот, который им предлагают, мелкий и с примесью земли. При этом продают его недешево. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев не подтвердил этот факт, а сказал, что такое было лишь раз. С этой проблемой в акимате разобрались и держат ситуацию на контроле, заверил он.

"Один факт, о котором вы сейчас говорите, был, когда Шубаркульский уголь на тупике частник покупал и продавал его. По качеству были вопросы. По нему мы моментально среагировали, он это признал, цену снизил. Поэтому мы все тупики контролируем. Дефицита угля в нашей области точно нет. Проблем нет с углем", - сказал утвердительно глава региона.

Однако он не отрицает расхождения по ценам в разных разъездах.