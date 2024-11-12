Дефицита лекарств не должно быть ― Олжас Бектенов
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
196Фото: pixabay.com
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил обеспечить бесперебойное обеспечение лекарствами, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что гражданам бесплатно предоставляются лекарственные препараты при оказании медицинской помощи и состоящим на учете. Для этого в этом году было выделено из бюджета порядка 500 млрд тенге.
"До конца текущего года необходимо завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год. Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть. За это персонально отвечают министр здравоохранения и глава "СК-Фармация", - сказал Бектенов.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане ожидается увеличение производства лекарств.
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