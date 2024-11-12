Дефицита лекарств не должно быть ― Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил обеспечить бесперебойное обеспечение лекарствами, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что гражданам бесплатно предоставляются лекарственные препараты при оказании медицинской помощи и состоящим на учете. Для этого в этом году было выделено из бюджета порядка 500 млрд тенге.

"До конца текущего года необходимо завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год. Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть. За это персонально отвечают министр здравоохранения и глава "СК-Фармация", - сказал Бектенов.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане ожидается увеличение производства лекарств.