Дефицита газа в Казахстане не будет к 2030 году – Минэнерго

К 2030 году Министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита сжиженного нефтяного газа в Казахстане к 2030 году. Об этом сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов на пленарном заседании Мажилиса, передает BaigeNews.kz.

"Мы планируем запустить производство сжиженного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Объемы с Кашагана будут 800 тыс. тонн в год, с Карачаганака - 600-700 тыс. тонн в год. Я думаю, дефицит мы закроем к 2030 году," - сказал Алибек Жамауов.

Ранее сообщалось, что на автостанциях Кызылординской области наблюдался дефицит сжиженного газа. В некоторых АГЗС топливо отпускали по талонам, а в других установлен лимит.