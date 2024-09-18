Дефицита газа в Казахстане не будет к 2030 году – Минэнерго
Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
183Фото: BaigeNews.kz
К 2030 году Министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита сжиженного нефтяного газа в Казахстане к 2030 году. Об этом сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов на пленарном заседании Мажилиса, передает BaigeNews.kz.
"Мы планируем запустить производство сжиженного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Объемы с Кашагана будут 800 тыс. тонн в год, с Карачаганака - 600-700 тыс. тонн в год. Я думаю, дефицит мы закроем к 2030 году," - сказал Алибек Жамауов.
Ранее сообщалось, что на автостанциях Кызылординской области наблюдался дефицит сжиженного газа. В некоторых АГЗС топливо отпускали по талонам, а в других установлен лимит.