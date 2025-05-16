В новом 2024–2025 учебном году в школах Казахстана впервые за долгое время удалось полностью устранить дефицит педагогических кадров, передаёт BaigeNews.kz. Об этом заявила официальный представитель Министерства просвещения на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Общая численность учителей в организациях среднего образования достигла 412 тысяч человек, что на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Самый значительный прирост педагогов зафиксирован в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях и в городе Шымкент. Особенно активно в школы приходят молодые специалисты - выпускники педагогических вузов, которые стали важной опорой системы образования.

"Увеличение числа педагогов способствовало устранению кадрового дефицита в системе среднего образования страны. Сегодня 73% педагогов страны имеют высшую квалификационную категорию - это значимый показатель профессионализма и качества", - отметила Мереке Амангелдыкызы.

Особое внимание государство продолжает уделять поддержке учителей. По инициативе Президента Казахстана в этом году сразу двое педагогов удостоены высшей государственной награды - звания "Герой Труда". Ещё 36 преподавателей были отмечены государственными наградами, а 64 признаны "Лучшими педагогами" страны. Каждому из них была вручена премия в размере 1000 месячных расчетных показателей - свыше 3,5 миллиона тенге.

Таким образом, государственная политика в сфере образования продолжает усиливаться не только за счёт цифровизации и модернизации инфраструктуры, но и через поддержку и поощрение учителей - ключевого звена всей образовательной системы.

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