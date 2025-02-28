В 2024 году дефицит врачей в Казахстане сократился на 19%, что является значительным достижением для системы здравоохранения страны, передаёт BaigeNews.kz. Если еще недавно нехватка специалистов составляла 4 864 человека, то сейчас эта цифра снизилась до 3 954. Также на 7% уменьшился дефицит среднего медицинского персонала – с 4 820 до 4 505 работников.

Однако, несмотря на улучшения, в списке самых дефицитных профессий по-прежнему остаются терапевты, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и педиатры.

Чтобы решить проблему и удержать кадры в медицинской сфере, на законодательном уровне были приняты меры социальной поддержки для работников здравоохранения в сельской местности. Так, в 2024 году 207 специалистов по острым дефицитным специальностям уже получили единовременные выплаты, а 544 врача, в том числе 226 выпускников этого года, были поддержаны в переходе на постоянную работу.

Кроме того, в целях защиты прав медиков был принят закон о страховании профессиональной ответственности, что обеспечит 164 тысячи специалистов дополнительной правовой защитой.

Эти шаги подчеркивают важность системных реформ в здравоохранении, направленных на привлечение и удержание квалифицированных специалистов, улучшение условий работы и повышение уровня медицинского обслуживания.