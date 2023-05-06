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Дефицит врачей и модернизация соцобъектов: что показали Кульгинову в ЗКО
Актуальные для региона вопросы социального блока и пути их решения обсудили во время поездки заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова в Западно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Как никогда актуальными остаются проблемы сферы здравоохранения Западно-Казахстанской области, особенно связанные со здоровьем рожениц и новорожденных и высокой изношенностью оборудования.
91 процент всех родов в ЗКО приходится на Уральск, из них более половины происходит в областном перинатальном центре. Его здание, построенное около 40 лет назад, не соответствует стандартам оказания качественной медицинской помощи населению. Поэтому по поручению главы государства прорабатывается вопрос строительства современного перинатального центра на 200 мест.
Согласно Национальному проекту "Модернизации сельского здравоохранения" 50 объектов первичной медико-санитарной помощи (12 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерско-акушерских пункта, 17 медицинских пунктов), 24 из них – в 2023 году.
Намечено также укрупнение межрайонных больниц Бурлинского и Казталовского районов, где будет проведен капитальный ремонт и оснащение медицинским оборудованием (КТ, МРТ, ангиограф, аппараты УЗИ экспертного класса и другие) c открытием соответствующих отделений.
В числе проблемных вопросов также дефицит кадров и уровень подготовки медицинских специалистов. В регионе есть недобор акушер-гинекологов, хирургов, травматологов, эндоскопистов, фтизиатров и других врачей.
"Особое внимание необходимо уделить медицинским кадрам. Скоро молодые специалисты выпустятся из учебных заведений страны, нужно привлечь их, предложить выгодные условия, жильё и хорошие подъёмные выплаты, чтобы они остались в регионе. Кроме того, совместно с Министерством здравоохранения необходимо провести обучение и повышение квалификации специалистов", — отметил заместитель премьер-министра РК.
Ряд проблем есть и в сфере образования. На сегодняшний день в регионе насчитывается девять трёхсменных и 12 аварийных школ, капитального ремонта требуют 11 объектов образования.
Для выхода из сложившейся ситуации в 2023 году за счёт средств Фонда поддержки инфраструктуры образования будет построено две школы в селах Казталовка и Жулдыз. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в течение трёх лет запланирован ввод 18 школ. Начало строительства половины из них намечено на этот год.
Открытыми остаются вопросы доступа к высокоскоростному интернету в учебных заведениях, требуют обновления сельхозтехника, оборудование лабораторий и мастерских колледжей.
Также были подняты проблемы занятости населения, в особенности молодежи. Только 10 процентов молодых людей ознакомлены с государственными программами, направленными на их поддержку: обучение, трудоустройство, помощь с жильем, развитие собственного дела. При этом в области насчитывается 10 тысяч неработающих и не обучающихся молодых людей, которых относят к категории NEET. Для снижения этого показателя в каждом регионе, в том числе и в ЗКО, будет создана молодежная программа, решающая комплекс вопросов.
Стоит также отметить, что Западно-Казахстанская область стала уникальным регионом по количеству заявок, поданных для участия в госпрограмме "Ауыл аманаты". Их количество в два раза превышает число кредитов, запланированных к выдаче.
"Программа "Ауыл аманаты" находится на особом контроле Главы государства. Сумма, предусмотренная на финансирование частных подворий и небольших производств в Западно-Казахстанской области, составляет 6,4 млрд тенге, причем первый кредит уже был выдан", — подчеркнул Алтай Кульгинов.
По результатам совещания вице-премьер поручил в течение месяца подготовить дорожные карты по всем проблемным вопросам и начать принимать скорейшие меры для их решения.
В рамках поездки в Западно-Казахстанскую область Алтай Кульгинов также ознакомился с ходом строительства районной поликлиники на 200 посещений в селе Теректі Теректинского района и малокомплектной школы на 54 ученических места в селе Жалын района Байтерек.
Учебное заведение возводится недропользователем в рамках социальных проектов и должно быть завершено к началу нового учебного года.
Напомним, ранее Алтай Кульгинов побеседовал с жителями ЗКО.
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