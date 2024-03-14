Дефицит воды складывается в южных регионах страны - Олжас Бектенов

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил объекты водной инфраструктуры Туркестанской области, где ознакомился с ходом модернизации гидротехнических сооружений региона, а также заслушал отчет о мерах по развитию АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В ходе посещения "Туран су" внимание было уделено вопросу капитального ремонта водных объектов на территории области.



На территории водохранилища "Коскорган" в городе Кентау Олжас Бектенов ознакомился с текущим состоянием гидротехнического сооружения.

По итогам обследования в 2021-2022 годах был установлен неудовлетворительный уровень состояния водохранилища. В этой связи разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта водохранилища "Коскорган".

В Туркестанской области построено водохранилище "Кенсай-Коскорган-2" на 18,5 млн кубометров воды. В этом году начинается строительство водохранилища "Байдибек ата", которое в перспективе будет функционировать как регулятор при наполнении Богенcкого водохранилища.

"Как мы знаем, основной дефицит воды складывается в южных регионах страны. Эта проблема существует не только в нашей республике, но и в соседних государствах. Самое главное, мы должны экономить воду. Как сказал Глава государства, должна быть сформирована культура водосбережения. Это важная задача, в которой должны участвовать все организации", — сказал Олжас Бектенов.

Далее Олжас Бектенов осмотрел площадку посевного поля на территории предприятия "Түркістан Агро XXI".



Здесь же главе правительства доложили о принимаемых мерах в регионе по развитию агропромышленного комплекса и реализации инвестиционных проектов в сфере, а также о ходе весенних полевых работ.

Туркестанская область обеспечивает 13% валовой продукции сельского хозяйства. Здесь функционируют 35% всех агроформирований, или более 80 тыс. объектов. Четверть орошаемой площади страны находится в Туркестанской области.