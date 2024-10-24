Дефицит в Алматы и недозагрузка в регионах: как выглядит отельный бизнес Казахстана

Зарубежных туристов продолжают активно зазывать в Казахстан. Страна без сомнений может приятно удивить самых требовательных путешественников природными красотами. Но готовы ли казахстанские отели предоставлять высококлассный сервис иностранным и внутренним туристам? В этом вопросе пытался разобраться корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2024 года в Казахстане насчитывалось 2 237 гостиниц, что больше на 36 отелей по сравнению в началом 2023 года. Из них звёзды имеют всего 117 мест размещения (чаще всего в Казахстане встречаются отели с четырьмя звёздами, их 55, на втором месте – отели с тремя звездами, их 31, а пятизвёздочных аппартаментов насчитывается всего 25). Также в отчёте статистического ведомства отмечено, что казахстанские отели за первое полугодие 2024 года обслужили почти полтора миллиона гостей, которые оставили там суммарно 45 млрд тенге.

Согласно официальным данным, лидером по количеству гостиниц являются Алматы, далее следуют Астана и Карагандинская область. Парадокс в том, что как раз Алматы испытывает дефицит отелей. Этот факт подметила в разговоре с корреспондентом BaigeNews.kz исполнительный директор ассоциации "Центр развития городского туризма" Татьяна Верницкая.

"Нехватка отелей в Алматы связана с тем, что в мегаполисе произошёл качественный скачок количества туристов как результат работы акимата за последние 5-7 лет. В Астане и других городах отелей пока хватает. Но при увеличении потока буквально на 30% также будет ощущаться нехватка", – рассказала Татьяна Верницкая.

Власти Алматы, несмотря на успехи в привлечении туристов, всерьёз обеспокоены ограниченностью туристской инфраструктуры и уже принимают новые меры для решения данной проблемы.

Руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова рассказала, что в настоящий момент в городе 346 гостиниц на 11,4 тысячи номеров, единовременная вместимость гостиничных объектов составляет 21,8 тысячи койко-мест.

"Мы наблюдаем тенденцию, что 60% всех иностранных туристов, прибывающих в Алматы, останавливаются в отелях четырёх-пяти звёзд. Это говорит о высоком благосостоянии туристов, посещающих наш город. По данным Mastercard, ожидается увеличение прибывающих в Алматы пассажиров на 30% благодаря тому, что авиакомпании увеличивают частоту рейсов в Алматы и вместимость самолётов. Открыт новый терминал аэропорта Алматы, что увеличивает пассажиропоток и географию авиарейсов. За последние пять лет в Алматы открылось 12 гостиниц на 1 345 мест, в том числе отели мирового сетевого уровня. В городе строятся семь и проектируются 15 отелей и гостиниц на 3000, 2000 и 1000 номеров соответственно. Итого к 2025 году номерной фонд увеличится в 1,5 раза до 17 тысяч номеров", – сказала Галия Токсеитова.

Руководитель управления отметила, что такие большие проекты в сфере строительства отелей возможны благодаря тому, что рост числа туристов повышает инвестиционную привлекательность города в сфере туризма.

"Алматы располагает перспективным инвестиционным климатом для развития туризма и мы отмечаем смещение акцента от жилищного строительства к развитию гостиничной инфраструктуры. Предприниматели, видя потенциал развития туризма, используют его для строительства гостиниц. Таким образом происходит стимулирование инвесторов к переходу от строительства жилищ на создание отелей и гостиниц", – пояснила Галия Токсеитова.

Но ситуация в других городах Казахстана несколько иная. На самом деле отели в городах Казахстана, кроме Алматы, заполняются не постоянно, а точечно, что естественно очень плохо влияет на развитие гостиничного бизнеса– потенциальные владельцы не видят стабильного дохода и не вкладывают деньги в строительство отелей.

"Чтобы решить эту проблему, всем регионам страны и Астане, в первую очередь, необходимо увеличивать и развивать объекты притяжения туристов, разрабатывать новые турмаршруты. Открытие музея города в Астане и комплексное развитие музея "АЛЖИР" может стать точкой притяжения туристов и возможностью задержать их в отелях города на сутки", – уверена Татьяна Верницкая.

Профильное министерство туризма и спорта в рамках реализации Комплексного развития отрасли туризма намерено к 2029 году увеличить поток иностранных туристов до 4 млн человек в год, а внутренних туристов – до 11 млн в год. Реализовать это планируется за счёт акцента на туристических кластерах, центра притяжения зарубежных и внутренних туристов. Одна из таких точек на карте Казахстана – Щучинско-Боровская курортная зона, которая по результатам первого квартала 2024 года занимает третье место среди туристических направлений по количеству отелей. На сегодня здесь 202 объекта размещения (для сравнения: в Алматинском горном кластере 494 объекта, в Алакольской курортной зоне – 379 объектов), что составляет 12,4% от общего числа мест размещения в курортных зонах страны. Из них часть расположена в поселке Бурабай и на побережье озёр Щучье и Боровое.

В проекте Комплексного плана развития туризма Щучинско-Боровской курортной зоны, который разработало министерство туризма и спорта РК, отмечено, что из 202 мест размещения четыре объекта – четырёхзвездочные гостиницы (2%), 72 – гостиницы без категории (35,6%), 123 объекта – прочие места размещения (60,8%).

"Доля высококлассных гостиниц невелика, что указывает на ограниченное предложение высококлассного размещения в курортной зоне. Гостиницы без категории составляют 35,6% от общего числа, что может свидетельствовать о разнообразии по уровню комфорта и услуг. Прочие места размещения составляют наибольшую долю – 60,8%, что может включать гостевые дома, хостелы и другие типы размещения, подходящие для различных категорий туристов", – констатируется в документе.

Для увеличения привлекательности этой локации в Комплексном плане предлагается множество мер по развитию туристической инфраструктуры, в том числе определение и формирование новых потенциальных точек развития в Щучинско-Боровской курортной зоне для сбалансирования потока туристов, снижение рекреационной нагрузки на озёра Боровое и Щучье, стимулирование инвестиционной активности через вовлечение частных инвестиций и развитие государственно-частного партнёрства для социальных программ. По планам, новые отели и досуговые круглогодичные комплексы могут построить здесь на Текеколе и Ак-буре, персонал гостиниц будут дополнительно обучать на специальных семинарах.

Эксперты отмечают, что требования к наличию звёзд у гостиницы чаще предъявляют внутренние туристы, а иностранцам чаще важнее само качество обслуживания.

"Туристы, приезжающие в Казахстан, живут как в пятизвёздочных отелях международного уровня, так и в наших местных двух- и трёхзвёздочных гостиницах. Самое главное, чтобы отель был качественным. Даже если будет две или три звезды, то должны быть качественное постельное белье, горячая вода постоянно, вкусная еда, желательно шведский стол, качественная посуда, опрятные официанты, вовремя подавали еду. Это для иностранных туристов очень важно. На самом деле, иностранный турист, конечно, смотрит на количество звёзд, но это не настолько принципиально для иностранного туриста. Даже отмечено, что внутренние туристы чаще смотрят на число звёзд при выборе отеля внутри Казахстана, а иностранцы понимают, что они могут получить качество в любом случае вне зависимости от того, звёздный это отель или нет. Главное, чтобы это было хорошее предложение", – сказала Татьяна Верницкая.

Руководитель нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов отметил, что казахстанские города становятся всё более привлекательными для зарубежных и внутренних туристов, так как могут предложить разные виды турпродуктов, возможность за одну поездку увидеть и исторические памятники, и современные чудеса архитектуры и инженерной мысли. И нынешний потенциал гостиниц в Казахстане он считает нереализованным.

"Сегодня мы говорим о миллионе туристов, которые останавливаются в гостиницах Казахстана, при этом по гостиничному фонду средняя общая заполняемость в год не превышает 35-40%. То есть вне сезона, в межсезонье, так скажем, гостиницы свободны, и мы наметили ряд мероприятий, чтобы их заполнять. Ведь у нас есть города, которые интересны и в зимнее время, это не только Алматы, но и другие города, например, Туркестан, Актау, Атырау, Шымкент и так далее. Уже уже существующей инфраструктуры для этого достаточно", – заключил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Как мы видим, работа гостиничного бизнеса напрямую связана с остальными сферами туристической отрасли, и только параллельное развитие всех без исключения составляющих туризма позволит Казахстану не испытывать дефицит или переизбыток отелей.