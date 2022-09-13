Дефицит ученических мест в школах может достичь 1,1 миллиона в 2026 году

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Прогнозируемый дефицит ученических мест в школах Казахстана до 2026 года составит 1,1 миллиона. Об этом сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев на аппаратном совещании, передаёт BaigeNews.kz.

"Для выяснения причин сохранения высокой доли трёхсменных школ, расчёта дефицита ученических мест до 2026 года с учётом прогнозируемого контингента применён метод экстраполяции. Он позволяет определять будущие показатели с учетом тенденций и динамики, наблюдаемых в прошлые периоды. Так, на основе ежегодного прироста контингента к 2026 году количество обучающихся составит 4,3 миллиона школьников (2022 год – 3,6 миллиона, 2023 год – 3,8 миллиона, 2024 год – 4,0 миллиона, 2025 год – 4,3 миллиона)", - рассказал вице-министр.

Так, по его словам, с учётом показателей рождаемости, урбанизации, внутрирегиональной и межрегиональной миграции, а также износа зданий школ, построенных до 1950 года, прогнозируемый дефицит ученических мест до 2026 года составит 1 117,9 тысяч.

Также вице-министр отметил ряд недостатков в строительстве школ.

"На строительство типовых школ на 300-1200 ученических мест государство выделяет 7,6 миллиарда тенге. В том числе оснащение школы оборудованием составляет около 4-10% от сметной стоимости (500 миллионов тенге). В результате, после сдачи школы дополнительно миллиард тенге для оснащения её необходимыми предметными кабинетами, компьютерными классами, учебными лабораториями, мастерскими, это требует дополнительных средств. Во-вторых, проблема несвоевременного финансирования строительства приводит к удорожанию стоимости строительных объектов, появлению "долгостроя", износу строительных конструкций и материалов. В результате - корректировка проектно-сметной документации", - пояснил он.

Кроме того, Гани Бейсембаев заявил, что подрядчики используют некачественные, недорогие строительные материалы с целью получения максимальной прибыли. В итоге, через 3-5 лет из-за некачественного строительства, "долгостроя" требуется проведение капитального ремонта школ, сказал он.









