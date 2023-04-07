Дефицит топлива в Алматинской области прокомментировали в Минэнерго

Водители грузовиков перекрыли дорогу в Алматинской области из-за отсутствия ГСМ. В Минэнерго прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

Видео несанкционированной акции появилось в соцсетях. В компании "КазАвтоЖол" сообщили, что на территории автозаправочной станции "Алтын Адам" в селе Ават по автодороге республиканского значения "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" собрались 20-25 водителей грузовых машин и около 10 техники.

"По состоянию на 16:50 ограничений по движению нет", - заявили в компании.

В Минэнерго провели совещание по вопросам бесперебойного обеспечения Алматинской области горюче-смазочными материалами с участием представителей АО "НК "КазМунайГаз", Petrosun, крупных сетей АЗС (Helios, "Газпромнефть-Казахстан", PetroRetail и Sinooil).

По состоянию на 7 апреля запасы дизельного топлива в Алматинской области составляют свыше 11 тысяч тонн.

Как отметили представители сетей АЗС, имеющихся у них запасов топлива достаточно для бесперебойного обеспечения населения.

"По информации сетей АЗС, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо (более чем на 30 процентов), вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объём топлива. В связи с остановкой на ремонт Шымкентского НПЗ имелись ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион. Поэтому руководством сетей принято решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива", - сообщили в Минэнерго.

Кроме того, в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5 000 тонн топлива. КТЖ обеспечивается своевременная транспортировка ГСМ.

7 апреля досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начата выработка нефтепродуктов. Первая партия продукции планируется к отправке в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область.

Также сельхозтоваропроизводителям Алматинской области будет выделено дополнительно три тысячи тонн дизтоплива.



