Дефицит тепла в двух регионах Казахстана прогнозирует Минэнерго

Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге заявил о возможности дефицита тепла в двух регионах Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов заверил, что дефицита тепла в Астане не будет.

"Две котельные по городу строятся. Они тоже поэтапно запускаются. Поэтому дефицит тепла в Астане решён. По Караганде - нормально. По Павлодару: на этот год у нас всё штатно. Но мы должны учитывать перспективу - города строятся, урбанизация идёт, назревает дефицит тепла по Павлодару. Мы сейчас работаем над строительством нового котла в Павлодаре. Аналогичный вопрос назревает в Петропавловске", - сказал он.

Жандос Нурмаганбетов рассказал о планах по вводу новых мощностей.