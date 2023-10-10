Дефицит тепла в двух регионах Казахстана прогнозирует Минэнерго
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Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге заявил о возможности дефицита тепла в двух регионах Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов заверил, что дефицита тепла в Астане не будет.
"Две котельные по городу строятся. Они тоже поэтапно запускаются. Поэтому дефицит тепла в Астане решён. По Караганде - нормально. По Павлодару: на этот год у нас всё штатно. Но мы должны учитывать перспективу - города строятся, урбанизация идёт, назревает дефицит тепла по Павлодару. Мы сейчас работаем над строительством нового котла в Павлодаре. Аналогичный вопрос назревает в Петропавловске", - сказал он.
Жандос Нурмаганбетов рассказал о планах по вводу новых мощностей.
"Мы потихоньку идём к тому, что всё это стоит денег. В этом году из бюджета колоссальные деньги направлены на сети. Последние годы из тарифа мы убирали инвестиционную составляющую, для сохранения низкого тарифа. В итоге выясняется, что лучше тепло по справедливому тарифу, нежели отсутствие тепла по низкому, поэтому переоценку производим", - пояснил вице-министр.