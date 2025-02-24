Вопрос необходимости развития спортивной инфраструктуры в РК неоднократно поднимался на высоком уровне. При этом проблема нехватки спортивной инфраструктуры в РК остаётся достаточно острой. Наибольший дефицит спортивной инфраструктуры зафиксирован в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитиков energyprom.kz.

В то же время решению имеющихся в отрасли проблем мешает ряд препятствий. К примеру, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции в прошлом году так прокомментировало ситуацию с футболом: самый дорогой ФК "Астана" не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За шесть лет (2018–2023 годы) на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге. Тем временем вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации тратили огромные деньги на содержание легионеров.

В целом, если говорить непосредственно о максимально популярном у казахстанцев футболе, ситуация по той же Астане, которая страдает наибольшими проблемами с инфраструктурой, будет следующей. В столице, по данным Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, по итогам 2024 года числится 37 спортивных сооружений, в том числе 4 стадиона, 5 дворцов спорта, 25 спорткомплексов и 3 ипподрома. Из них всего 8 предназначены, в числе прочего, для занятий футболом, причём 6 объектов не являются специализированными именно для футбола — это просто спорткомплексы. Лишь одно сооружение — футбольная "Астана Арена" — соответствует олимпийским стандартам. К слову, второй среди двух именно футбольных объектов — стадион имени К. Мунайтпасова — сейчас не используется, потому как находится на реконструкции.

Отметим ещё один момент: по данным Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, объём денежных вливаний в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канады, Норвегии, Нидерландов), выделяемые на эти же цели.

Возвращаясь к футболу, надо отметить, что в ведущих футбольных странах мира — Великобритании, Испании — на один даже некрупный город может приходиться минимум по три-четыре профессиональные команды, выступающие в разных дивизионах и имеющие свои стадионы и тренировочные базы. Например, в одной только агломерации "Большой Лондон" базируются 13 крупных футбольных коллективов, входящих в четыре ведущие футбольные лиги Англии (более мелкие мы даже не упоминаем).

Но даже если не брать в расчёт главные страны-"футболисты", можно посмотреть на те же Нидерланды, которые упоминало Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Вот лишь несколько отдельных футбольных клубов одного только Амстердама и их тренировочные базы:

• "Аякс" (AFC Ajax). Стадион — Johan Cruijff ArenA, тренировочная база — Sportpark De Toekomst

• AVV Zeeburgia. База — Sportcomplex Middenmeer

• SV De Meteoor. База — Sportpark Tuindorp Oostzaan

• WV-HEDW. База — Sportcomplex Middenmeer (заметим, у клуба своя база в этом спортпарке, отдельная от базы AVV Zeeburgia)

• ASV De Dijk. База — Sportpark Schellingwoude.

Подчеркнём, что в одном лишь уже упомянутом Sportpark Middenmeer расположены 22 футбольных поля с разным покрытием, крытые и нет. А ещё шесть полей для бейсбола и софтбола, девять теннисных кортов, две площадки для бочче и поле для лакросса. Напомним: речь идёт о стране, тратящей на развитие спорта высших достижений в разы меньше, чем Казахстан. Причём Нидерланды, хотя и имели определённые достижения в футболе, никогда не считались ведущей страной-"футболистом".