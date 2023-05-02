Дефицит питьевой воды испытывают четыре региона Казахстана

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В Казахстане дефицит питьевой воды испытывают жители Шымкента, Талгара, Усть-Каменогорска, Шемонайха. Об этом сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

“Из 89 городских населенных пунктов обеспечены 100 процентов централизованным водоснабжением население 64 городов. В рамках поэтапного плана оставшиеся 25 городов (в том числе в текущем году четрые города – Шымкент, Талгар, Усть-Каменогорск, Шемонайха) планируется обеспечить до конца 2025 года”, - сообщил министр.

Он отметил, что по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4 процента и в селах 94,5 процента.

“Стопроцентный доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в девяти регионах”, - уточнил министр.

Наименьший уровень охвата питьевой водой в городах в Жамбылской области, в селах в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.