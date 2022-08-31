Дефицит пастбищ наблюдается в сёлах Карагандинской области

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Пастбищ не хватает в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о нехватке пастбищных угодий в сёлах Кызылкайын, Тасаул, Саратовка и Ростовка. Там местные жители взяли кредиты на разведение животных, но условий для выпаса нет.

Все земли вокруг населённых пунктов принадлежат крестьянским хозяйствам. Последние годы местные власти выявляют участки, которые не используют по назначению. С фермерами заключают меморандумы, чтобы они пускали скот сельчан на свои пастбища. Также пытаются внедрить отгонное животноводство. Когда маточное поголовье остаётся в селе, а "молодняк" отправляют на отдалённые джайляу, чтобы "разгрузить" земли. Однако сельчане этот вид скотоводства, отмечают специалисты, не особо поддерживают.

"Сейчас 7 тысяч гектаров возвращается. Мы забираем и на себя переводим, и некоторые участки за счет ущемления других крестьян. Чтоб сделать скотопрогонный участок, мы там одних крестьян ущемляем, но зато он дает свои земли, чтоб прогон сделать для воды", - сказал руководитель отдела сельского хозяйства Бухар-Жырауского района Манат Курмангалиев.