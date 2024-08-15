Дефицит мест в общежитиях сохраняется в Астане
Вчера, 12:30
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Вчера, 12:30Вчера, 12:30
323Фото: Фото: pxhere.com
Несмотря на строительство общежитий, в Астане все еще наблюдается дефицит мест. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"В 2023 году обновлена материально-техническая база 75 колледжей, 25 из которых реализованы при поддержке бизнеса. Кроме того, решаются проблемы социальной поддержки студентов. Введены в эксплуатацию 13 общежитий на 2656 мест. Прирост заполняемости общежития составил 88%. Однако результаты анализа показывают, что проблема обеспечения общежитиями студентов в Астане по-прежнему актуальна - потребность составляет 1291 койка", - сказал Гани Бейсембаев.
Ранее он сообщил, что начиная с сентября 2024 года стипендии студентам колледжей будут увеличены еще на 50%.
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