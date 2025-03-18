В Казахстане значительный дефицит кинотеатров. Об этом на заседании правительства сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает BaigeNews.kz.

Министр отметила, что не все объекты этой отрасли находятся в ведении Министерства, и местным исполнительным органам следует обратить особое внимание на усиление мер поддержки.

"В частности, существует значительный дефицит кинотеатров, специализированных помещений и инфраструктуры, необходимых для полноценного функционирования и развития креативных компаний", - сказала Балаева.

Она подчеркнула, что инвесторам следует обратить внимание на значительный и перспективный потенциал креативной индустрии и вкладывать средства в проекты, основанные на принципах государственно-частного партнерства.