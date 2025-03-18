Дефицит кинотеатров наблюдается в Казахстане
Инвесторов призывает вкладывать средства в креативную индустрию.
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В Казахстане значительный дефицит кинотеатров. Об этом на заседании правительства сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает BaigeNews.kz.
Министр отметила, что не все объекты этой отрасли находятся в ведении Министерства, и местным исполнительным органам следует обратить особое внимание на усиление мер поддержки.
"В частности, существует значительный дефицит кинотеатров, специализированных помещений и инфраструктуры, необходимых для полноценного функционирования и развития креативных компаний", - сказала Балаева.
Она подчеркнула, что инвесторам следует обратить внимание на значительный и перспективный потенциал креативной индустрии и вкладывать средства в проекты, основанные на принципах государственно-частного партнерства.
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