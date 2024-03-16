Дефицит какао-бобов приведет к росту цен на шоколад

Рост цен на какао-бобы привел к приостановке работы ряда крупнейших заводов по их переработке в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются мировыми лидерами по их производству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Цены на какао-бобы в 2024 году уже выросли более чем на 50%. В начале марта был установлен исторический максимум биржевой цены какао-бобов - $7 тыс. за тонну. Специалисты считают, что ситуация, которая сложилась в Африке, приведет к дальнейшему росту цен на шоколад и связанные с ним группы кондитерских изделий.

Высокие цены стали запретительными для многих производителей шоколада. В связи с этим есть риск остановки заводов по переработке этого сырья бобов в Кот-д'Ивуар и Гане, на которые приходится почти 60% мирового производства какао-бобов.

Причиной дальнейшего падения объемов мирового производства какао-бобов стала потеря части урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре. Сокращение вызвано климатическими условиями и заболеваниями деревьев. Согласно оценкам, объем урожая какао-бобов Кот-д'Ивуаре упал в 1,5 раза до 1,8 млн тонн. В Гане было выращено 580 тыс. тонн какао-бобов против 654 тыс. тонн в 2022 году.

Согласно подсчетам Международной организации по какао, в текущем маркетинговом году мировое производство какао-бобов снизится на 11%, до 4,45 млн тонн. Таким образом, третий год подряд мировой рынок какао-бобов будет дефицитным. Дефицит какао-бобов на мировом рынке в текущем году составит к сентябрю 375 тыс. тонн по сравнению с 74 тыс. годом ранее.