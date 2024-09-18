Дефицит кадров наблюдается в теплоэнергетике

В коммунальных энергетических организациях Казахстана не хватает кадров технических специальностей, передает корреспондент BaigeNews.

В энергопредприятиях Казахстана работает около 52,5 тыс специалистов. В последнее время наблюдается дефицит кадров из-за уровня заработной платы. Многие переходят работать в частный сектор или вообще вахтовым методом в соседних государствах.

"Есть вакансии, особенно в сетевой отрасли или теплокомпаниях. Это связано в первую очередь с низкой заработной платой в тарифах. Мы регулируем генерацию. На электростанциях подняли зарплату – сейчас там свыше 400 тысяч и кадры начали возвращаться из других смежных отраслей. В сетевых компаниях зарплата доходит до 280 тысяч тенге. В связи с низкой зарплатой число абитуриентов тоже сократилось. В теплоэнергетику мало кто идет. Совместно с Миннауки мы планируем увеличить количество грантов", - говорит вице-министр энергетики нашей страны Сунгат Есимханов.

На сегодня в Казахстане 40 ВУЗов готовят более 30 тысяч студентов по 148 образовательным программам. И 215 профессионально-технических учебных заведений обучают порядка 19 тыс студентов.