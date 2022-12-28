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Дефицит кадров: более 200 медиков не хватает в столице - Минздрав
В Астане дефицит врачей составляет 202 штатные единицы, передаёт BaigeNews.kz. Такими данными поделилась министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече с населением.
"На сегодняшний день в системе здравоохранения обеспеченность составляет 78 тысяч штатных единиц врачей, в том числе в городе Астана 12 тысяч штатных единиц. Дефицит врачебных кадров в городе составляет 202 штатных единиц. В целях снижения дефицита кадров в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов для города выделено 128 мест", - проинформировала министр.
Она также обратила внимание на то, что благодаря реализации обязательного социального медицинского страхования по сравнению с 2021 годом финансирование медицинских услуг увеличилось на 25%.
"На профилактические медицинские осмотры – в 2 раза, на консультативно-диагностические услуги – в 1,5 раза, на стационарную помощь – в 1,2 раза, на высокотехнологичные медицинские услуги – в 2,2 раза; на реабилитацию – в 1,5 раза. Наряду с этим отмечается увеличение количества дорогостоящих исследований КТ, МРТ и ПЭТ", - добавила Гиният.
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