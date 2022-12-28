open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дефицит кадров: более 200 медиков не хватает в столице - Минздрав
Gettyimages.ru © Amnaj Khetsamtip / EyeEm Сегодня, 10:32
283
Сегодня, 10:32
283
Фото: Gettyimages.ru © Amnaj Khetsamtip / EyeEm

Дефицит кадров: более 200 медиков не хватает в столице - Минздрав

В Астане дефицит врачей составляет 202 штатные единицы, передаёт BaigeNews.kz. Такими данными поделилась министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече с населением.

"На сегодняшний день в системе здравоохранения обеспеченность составляет 78 тысяч штатных единиц врачей, в том числе в городе Астана 12 тысяч штатных единиц. Дефицит врачебных кадров в городе составляет 202 штатных единиц. В целях снижения дефицита кадров в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов для города выделено 128 мест", - проинформировала министр.

Она также обратила внимание на то, что благодаря реализации обязательного социального медицинского страхования по сравнению с 2021 годом финансирование медицинских услуг увеличилось на 25%.

"На профилактические медицинские осмотры – в 2 раза, на консультативно-диагностические услуги – в 1,5 раза, на стационарную помощь – в 1,2 раза, на высокотехнологичные медицинские услуги – в 2,2 раза; на реабилитацию – в 1,5 раза. Наряду с этим отмечается увеличение количества дорогостоящих исследований КТ, МРТ и ПЭТ", - добавила Гиният.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#врачи #Астана #Ажар Гиният
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:32
283
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх