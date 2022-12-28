Дефицит кадров: более 200 медиков не хватает в столице - Минздрав

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В Астане дефицит врачей составляет 202 штатные единицы, передаёт BaigeNews.kz. Такими данными поделилась министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече с населением.

"На сегодняшний день в системе здравоохранения обеспеченность составляет 78 тысяч штатных единиц врачей, в том числе в городе Астана 12 тысяч штатных единиц. Дефицит врачебных кадров в городе составляет 202 штатных единиц. В целях снижения дефицита кадров в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов для города выделено 128 мест", - проинформировала министр.

Она также обратила внимание на то, что благодаря реализации обязательного социального медицинского страхования по сравнению с 2021 годом финансирование медицинских услуг увеличилось на 25%.