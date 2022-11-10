Дефицит газа возник в Атырауской области

Фото: 24.kz

В Атырауской области наблюдается дефицит сжиженного газа. Объём поставок сократился более чем на треть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Специалисты объясняют это плановыми ремонтными работами на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. После их завершения, ближе к концу ноября, добыча газа достигнет 800 тонн в сутки.

Пока же для устранения дефицита, поставки топлива организуют из Актюбинской области.

"Совместно с местными исполнительными органами и Министерством энергетики РК, ведутся переговоры о ввозе в Атыраускую область 700 тонн газа из Актюбинской области компании "Казахойл" и 400 тонн компании "Газ Processing". Закуп будет проводиться по фиксированной цене: в пределах 50-55 тенге", - сообщила главный специалист областного Управления энергетики и ЖКХ Анар Ахметова.

В регионе функционируют 96 газозаправочных станций.