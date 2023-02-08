Дефицит газа в Уральске: как в Минэнерго обещают решить проблему

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В министерстве энергетики рассказали, как будут обеспечивать сжиженным газом Западно-Казахстанскую область, где водители уже не первый день не могут заправить свои машины, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за остановки одной из установок на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 1 февраля производство газа снизилось с 500 тонн в сутки до 190 тонн.

"Для обеспечения сжиженным газом ЗКО министерством энергетики достигнуты договорённости с ТОО "Жаикмунай" о поставке в регион 50 тонн в сутки. С 8 февраля начата отгрузка СНГ в ЗКО в объеме 50 тонн в сутки от АНПЗ. 9 февраля планируется направить 200 тонн в ЗКО из ресурсов ТОО "Gas Processing Company" (Актюбинская область)", - сообщили в ведомстве.

Параллельно ведутся переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении в адрес ЗКО 1 000 тонн СНГ.

При потребности в феврале 3 200 тонн в регион поставлено 390 тонн газа.

В Минэнерго заверили, что до конца февраля в ЗКО будут поставлены следующие объемы СНГ: из АНПЗ – 540 тонн, Жаикмунай - 1 000 тонн, Gas Processing Company - 200 тонн, ТШО – 1000 тонн, СНПС – 70 тонн.

Ранее автовладельцы из Уральска пожаловались на отсутствие сжиженного газа в свободной продаже.