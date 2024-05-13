Дефицит электроэнергии в Казахстане к 2030 году достигнет свыше 13 млрд киловатт-часов

Дефицит электроэнергии в Казахстане, по подсчетам экспертов, в часы пик может доходить до 10 %. Зимой ресурс приходится закупать у соседей, причем в разы дороже. Однако в какую сумму государству обходится покрытие дефицита, в профильном ведомстве не раскрывают. К слову, в начале года Минэнерго ухудшило ранее представленный прогнозный баланс по нему более чем в 2 раза. Так, к 2030 году дефицит электроэнергии в республике прогнозируется на уровне 13, 5 млрд кВт/ч. И это колоссальный размер, считают эксперты, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В начале года профильное ведомство утвердило свой прогнозный баланс электрической энергии на 2024 -2030 годы. В документе представлены предположительные данные по потреблению и производству ресурса в стране в течение шести лет. Кроме того, в него включен прогноз возможного дефицита электроэнергии в республике. На обновление последней цифры и обратил внимание директор центра региональных исследований при Институте экономических исследований Ерлан Каримов. Минэнерго увеличило его значение почти в два раза.

"На 2030 год уже прогнозный дефицит с 6 кВт/ч на сегодняшний день вырос до 13,5 кВт/ч. Это просто гигантский размер", - считает аналитик.

По подсчетам профильного ведомства, в прошлом году объем потребления электроэнергии в Казахстане превысил 115 млрд кВт/ч. Это чуть больше, чем годом ранее. При этом в 2024 году страна может потребить уже порядка 120 млрд кВт/ч, а к 2030 году - почти 160 кВт/ч. Такие данные значатся в том же так называемом прогнозном балансе.

Эксперт поясняет, как устроены энергозоны в Казахстане.

"У нас северная энергозона – основная, кто производит электроэнергию. Она снабжает южную зону, плюс у нас западная зона питается за счет России. И вот так у нас в советское время энергозоны поделили. То есть северная зона передает электроэнергию в Россию, а Россия нам взамен дает западную электрозону. Теперь, чтобы у нас энергонезависимость была, сейчас ведется работа, чтобы соединить северную и западную, а также южную зоны. И таким образом, получается, закольцевать их. Тогда сможем не зависеть от России", - поясняет Ерлан Каримов.

Кроме того, по словам эксперта, это дает возможность развивать возобновляемые источники. Однако получаемая от них электроэнергия считается дорогой.

"И когда она будет размываться в общей сети с дешевой, скажем, угольной электроэнергией, она будет рентабельная, и, таким образом, мы сможем привлекать инвесторов. Теперь на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет атомной электростанции. Сейчас Узбекистан строит атомную электростанцию и завершат ее к 2028 году, стоимость примерно 11 млрд долларов. Сейчас Узбекистан борется с нами за присутствие иностранных инвесторов. Инвесторы, в первую, очередь, обращают внимание на возможность получения дешевой и, так сказать, стабильной, электроэнергии, поэтому они анализируют такие показатели, как количество отключений и длительность отключения электроэнергии", - продолжает руководитель Центра региональных исследований.

При этом привлекать инвесторов без доступной электроэнергии сложно. Поскольку во всем мире бизнес автоматизирован и требует еще больше ресурсов. А чтобы развивать экономику, в первую очередь, нужно, чтобы был их профицит.

"Какие бы мы налоговые льготы не предлагали, все равно инвестор будет смотреть на наличие стабильного электричества, чтобы оно не отключалось и, чтобы оно было дешевое. В Казахстане самая дешевая цена на электроэнергию в мире. Это потому что мы используем уголь. Но при этом государство взяло на себя обязательство, что к 2060 году у нас будет углеродная нейтральность. То есть мы не будем уже сжигать уголь в качестве электроэнергии. Это большие такие амбициозные цели, но мы должны понимать, что мы не можем продолжать так использовать уголь в качестве энергии", - объясняет Ерлан Каримов.

По его словам, развитые страны уже переходят на модульные атомные электростанции до 300 МВт. И это не те гигантские АЭС, которые мы привыкли представлять. Маленькие модульные электростанции могут полностью обеспечивать электроэнергией большое село или маленький город. Сейчас они особенно популярны в США и Великобритании. Впрочем, такие технологии уже внедряют и наши соседи.

"Сейчас в Беларуси совместно с Россией передвижные такие на гусеничном транспорте делают атомные электростанции, чтобы тоже делать электроэнергию. Мне сложно понять, почему Казахстан, обладая 15 % запасов всего урана в мире и имея 40 % продаж экспорта уранового топлива, до сих пор не имеет ни одной атомной электростанции. Я был в Бишкеке, они тоже планируют строить атомную электростанцию, потому что понимают, если будет энергодефицит, то, соответственно, ни о каком развитии экономики не идет речь. Мы должны это понимать", - считает эксперт.

Председатель Казахстанской ассоциации энергопроизводящих компаний Сергей Агафонов также обеспокоен растущим энергодефицитом в стране. Нарастает он исключительно в зимние месяцы.

"Надо полагать, что у нас дефицит в зимние пиковые месяцы в прошлом году составил 6-7 %. Я для себя определил, что в эту зиму в самые пиковые дни и месяцы доходило до 10 %. Это большой дефицит для страны. В отрасли я с 1996 года и для республики, которая всегда была экспорториентированной, 10 % дефицит — это очень много", - подчеркивает Сергей Агафонов.

Нарастающий энергодефицит в Казахстане он объясняет недофинансированием отрасли. Поскольку все эти годы в стране искусственно сдерживали рост тарифов.

"Я называю это социальный заигрыванием с тем же населением, то есть тарифы действительно сдерживались, и все это привело к недофинансированию. Соответственно, сейчас мы вынуждены более интенсивно тарифы поднимать, но параллельно с этой интенсивностью нужно контролировать освоение выделяемых средств. Потому что, чем интенсивнее мы поднимаем тарифы, тем сложнее это освоение контролировать. Тем больше внимания нужно уделить этому вопросу. Говоря простым языком, в мутной воде легче рыбка ловится. Поэтому нужен общественный контроль", - предостерегает эксперт.

По словам председателя Казахстанской ассоциации энергопроизводящих компаний, сейчас власти вынуждены повышать тарифы на электроэнергию, чтобы компенсировать недофинансирование отрасли, которое, как раз, и привело к дефициту ресурса. Но необходимо тщательно контролировать получаемые от программы "Тариф в обмен на инвестиции" средства. Ее запустили в стране в прошлом году.

"Я все-таки полагаю, что основной источник инвестиций – это все-таки тарифы, потому что у меня есть мнение по поводу использования бюджетных средств. То есть бюджетные средства в любой сфере, неважно, энергетика или другая, даже в стратегической сфере — это не рыночный инструмент абсолютно. Все должен регулировать рынок, когда мы вливаем бюджетные средства, опять же даем рынку неверные сигналы. Понимаете? Соответственно, все-таки, тарифы — это самый главный источник, средства должны направляться на сокращение действующего износа и на строительство новой генерации", - заключает Сергей Агафонов.

При этом эксперт обращает внимание на то, что процесс освоения средств уже идет, а общественного контроля за их расходованием - все еще нет. К слову, в этом году, по подсчетам Минэнерго, в отрасль планируют привлечь порядка 320 млрд тенге.

На прошлом заседании правительства профильный министр Алмасадам Саткалиев доложил, что максимум электрической нагрузки в Казахстане пришелся на 13 декабря прошлого года. А благодаря импорту электроэнергии удалось выполнить все запланированные ремонтные работы на электростанциях. Однако сколько средств потратили на закупку ресурса у соседей, в Минэнерго умолчали. К слову, если предельные тарифы на электроэнергию в Казахстане не превышают 20 тенге, то у наших соседей из России электричество мы закупаем по 32 тенге.

По словам вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, в целом это средняя цена, окончательная стоимость формируется на почасовых торгах.

"На данный момент у нас не такой большой дефицит, в принципе наши станции после прошлогоднего ремонта достаточно оперативно работают. Я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но просто две цифры назову. Мы на сегодняшний день выработали электроэнергии больше, чем потребили. На 300 млн", - заявил Сунгат Есимханов.

Он отметил, что за счет программы "Тариф в обмен на инвестиции" ремонтными работами удалось охватить больше объектов.

"Если мы по разным источникам, то есть за счет инвестиций, амортизации и тарифа на электроэнергию, который на ремонт заложен, в прошлом году в рамках программы привлекли около 230 млрд тенге, то в этом году сумма увеличилась до 320 млрд. тенге. Поэтому контроль обеспечен, есть комитет, который этим занимается, есть отчётность", - считает вице-министр энергетики.

Между тем, глава правительства Олжас Бектенов поручил направить эти средства на модернизацию самых изношенных теплоисточников.

В целом, как сообщили в ведомстве, дефицит электроэнергии наблюдается исключительно в пиковые часы потребления и покрывается путем планового импорта из энергосистем сопредельных государств.

"Необходимо отметить, что импортные поставки осуществляются исключительно для функционирующих на территории страны субъектов цифрового майнинга и для локального покрытия недостающих мощностей. Также, импорт электрической энергии зависит от ряда причин и в том числе от вывода в плановый ремонт отечественных электростанции. При этом цена на импортируемую электрическую энергию зависит от часов поставки", - прокомментировали нашему порталу в министерстве.

По информации чиновников, единым закупщиком электрической энергии с 1 января по 31 марта 2024 года импортировано электрической энергии из России в размере 368 млн. кВтч.