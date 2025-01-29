На расширенном заседании правительства был презентован проект новой налоговой реформы. В рамках него предлагается снижение порога по НДС, но при этом повышение его ставки, а также сокращение количества ОКЭД по розничному налогу.

Главный эксперт отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Асель Абен прокомментировала BaigeNews.kz предстоящие изменения.

Эксперт считает, что вопрос повышения ставки НДС назрел в Казахстане давно. Введение нового налогового администрирования обсуждают уже два года. Об этом президент заявлял на прошлом заседании правительства.

"Сейчас мы видим, что были пересмотрены некоторые подходы. Представлен новый взгляд на налоговое администрирование. Сейчас этот вопрос бурно обсуждается. Потому что повышение налоговой ставки может привести к повышению цен. Основное бремя ложится на плечи потребителей. За повышение ставки платит конечный потребитель, поскольку налог ложится в цену товаров. Конечно, также рассматривается механизм того, как это будет компенсироваться. Правительство предлагает меры, которые могут снизить себестоимость продукции. Таким же инфляционным механизмом предлагается осуществлять контроль над повышением цен", - поясняет Асель Абен.

Эксперт напоминает, что повышение НДС это вынужденная мера, поскольку республиканский бюджет имеет большой дефицит. Недостаток финансов наблюдается не первый год. И если сейчас не повысить собираемость налогов, соответственно, дефицит в бюджете будет только увеличиваться. Поэтому правительство, принимая такие меры, планирует сократить дефицит бюджета, который сейчас составляет 2,7 процента к ВВП до примерно 1,9 процентов к ВВП в последующие годы. Если меры не будет приняты, то дефицит бюджета будет только расти, говорит Асель Абен.

"Будет еще большая дыра бюджета. Ведь большую его часть собирают за счет налогов. Поэтому если не будет собираемость налогов, дефицит бюджетов только начнет расширяться. Это не есть хорошо. В свое время Нацфонд был сформирован с другой целью, как накопительный. То есть для будущих поколений", - объясняет эксперт.

Она подчеркивает, что правительство пока не приняло окончательного решения по размеру будущей ставки. Пока нет понимания, что это действительно будет 20-процентное повышение.