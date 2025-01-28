Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин на расширенном заседании правительства с участием президента сообщил о том, что дефицит бюджета не превышает допустимый предел, передает BaigeNews.kz.

"Дефицит бюджета не превышает допустимый предел и составляет 2,7 процентов к ВВП. Государственный долг на сегодняшний день составляет 22,8 процентов к ВВП. Все эти показатели в пределах установленных ковенантов. К примеру, в соседних странах данный показатель составляет от 30% и выше. Как вы знаете, на сегодняшний момент, на обсуждении в Парламенте находится проект нового Налогового кодекса. В нем предусмотрен ряд мер, связанных с сокращением налоговых льгот, повышением налогов для банков второго уровня, игорного бизнеса, предметов роскоши и так далее. Однако, этих мер недостаточно для того, чтобы решить вопросы качественного экономического роста", - сказал Жумангарин.

При этом он отметил, что в стране недостаточный уровень бюджета развития.

Это связано с недостаточной собираемостью налогов. Объем поступающих налогов консолидированного бюджета к ВВП составляет 20 процентов. Налогов Республиканского бюджета к ВВП 10,8 процентов. Данный показатель в развитых странах составляет более 40 процентов. Одним из основных налогов является НДС, подчеркнул Жумангарин.

"В общем объеме собираемых налогов доля НДС составляет более 24 процентов. При этом, сущность НДС искажена. Почему так произошло? Это связано с проведенными в прошлом налоговыми реформами. С 1995 по 2009 год была снижена ставка НДС с 20 до 12 процентов, а также КПН - с 30 до 20 процентов Цель была благая - планировалось, что снижение ставки повлечет за собой оздоровление климата, прежде всего налогового и инвестиционного, увеличится количество предприятий и инвестиций в страну. Одновременно дали огромное количество льгот и либерализовали в целом налоговую систему", - сказал Жумангарин.

В результате, по его словам, собираемость упала. В законодательном поле появились легальные лазейки для оптимизации налогообложения, бизнес начал дробиться. Из-за этого прервался зачет по НДС, и НДС фактически превратился в розничный налог со ставкой 12% процентов.

"Сегодня, из более 2 млн 300 тыс. зарегистрированных налогоплательщиков, плательщиками НДС являются только 137,7 тыс. субъектов бизнеса. Это 6 процентов от всех. Из них фактически оплачивают НДС лишь 88 тысяч или 4 процентов от всего количества налогоплательщиков. Одна из причин – высокий порог для постановки на учет по НДС – 78 млн тенге. Поэтому первым делом мы предлагаем снизить порог по НДС до 15 млн. тенге. В этих пределах на сегодня работает 80% МСБ, поэтому серьезного влияния это на большинство МСБ не окажет. В странах ОЭСР порог еще ниже, а в некоторых ведущих экономиках он и вовсе нулевой. Наконец НДС станет налогом для зачета", - добавил он.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.