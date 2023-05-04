Дефицит бюджета Казахстана растёт - эксперт

Дефицит бюджета Казахстана по прогнозу превысит четыре процента в 2023 году. Рассчитывать, что государство будет активно помогать потребителю или тем более бизнесу абсолютно точно не стоит. У страны денег становится все меньше, а расходы превышают доходы. Такой прогноз дал генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков на 17-м Международном Конвенте Мир торговли, передаёт BaigeNews.kz.

"В России с обычно профицитным бюджетом в 2022 году был зафиксирован довольно серьёзный дефицит, составивший 2,3 процента от валового национального продукта. В Казахстане этот показатель оказался ещё выше – почти три процента. Согласно прогнозам экономистов, на 2023 год в России дефицит бюджета сохранится на уровне два процента, в Казахстане же по ожиданиям он составит свыше четырёх процентов", - сказал эксперт.

По словам Федякова, финансовые власти России и Казахстана продолжают бороться с вставшими перед ними вызовами. Если в РФ после резкого роста процентных ставок наблюдается их снижение, то в РК в 2023 году процентная ставка Центрального банка стала максимальной за всю современную историю страны и составила 16,75 процента.

"Экономическую активность хозяйствующих субъектов Казахстана в ближайшее время наблюдать не придётся. Тут назревают проблемы. Поэтому финансовыми властями должны быть приняты непростые решения, иначе мы увидим резкую остановку инвестиционной деятельности бизнеса, и новых проектов в стране не появится", - продолжил глава агентства INFOLine.

Несмотря на это, по статистике агентства, розничный товарооборот в Казахстане вырос на два процента, а вот снижение реальных доходов населения в Республике за тот же период превысило 13 процентов.

Из-за падения реальных доходов растёт закредитованность населения. Причём шесть процентов долгов по кредитам казахстанцев не обслуживается должным образом.

Исследования агентства показали, что инфляция для Казахстана по многом привезённая. Это следствие тех изменений, которые происходят в геополитическом пространстве.

"Всплеск инфляции в России наблюдался в марте 2022 года. Именно тогда был ажиотажный спрос, а цены взлетели. Казахстан в тот момент реагировал гораздо мягче. Однако потом на фоне обвала потребления инфляция в РФ резко замедлилась: россияне резко снизили число покупок, импорт сократился в разы, некоторые товары стали избыточными, вследствие чего цены на них стали корректироваться. А в Казахстане, наоборот, начиная со второго полугодия 2022 года стал раскручиваться маховик инфляции. На конец 2022 года мы уже видели рост цен более чем на 20 процентов. На товары социально значимые он достигал 30 и даже 50 процентов. И начало 2023 года продолжает вселять тревогу, поскольку рост цен не останавливается", - отметил эксперт.

По его словам, российские товары теряют свою конкурентоспособность, но даже существенно подорожав, остаются выгоднее для закупок, чем товары из других стран.

Из-за массового подорожания товаров темпы проникновения современной розницы в Казахстане замедлились. Формы традиционной торговли становятся для потребителя более актуальными.

"Во многом это связано с покупательской способностью, потому что потребитель именно там находит доступ к более доступным товарам. Но такие процессы идут вразрез интересам государства, поскольку рынки с фискальной точки зрения – это всегда чёрная дыра. Возвращение к традиционной рознице не отвечает и интересам потребителей – молодое поколение предпочитает современные модели ритейла и новые качественные магазины", - заключил эксперт.

Конвент Мир торговли, главная ежегодная встреча поставщиков и ритейлеров разных стран, прошёл в Алматы.