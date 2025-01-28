По итогам расширенного заседания правительства заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин выступил перед журналистами с разъяснениями по поручениям главы государства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жумангарин отметил, что дефицит бюджета не превышает допустимый предел.

"Сейчас он составляет 2,7% к ВВП. Мы планируем дефицит бюджета в ближайшем будущем, к 2029 году, до 1,9% уменьшить. Это специально делается, чтобы ограничивать государство, чтобы оно само себя ограничивало, много не занимало, нагрузку не повышало", - сказал он.

Вместе с тем, государственный долг на сегодня составляет 22,8% к ВВП. По словам заместителя премьер-министра, это тоже очень комфортная цифра.

"В развитых странах долг составляет от 30% и выше. Вообще нормально считается, когда долг не превышает 60% к ВВП. Но есть страны, где больше 100%. Все это зависит, естественно, от страны, от текущего положения и так далее", - сказал Жумангарин.

Также отмечено, что 60-70% бюджета Казахстана составляют собственные доходы. Эти доходы на 95% состоят из налогов. Других источников нет. Трансферт из национального фонда составляет порядка 30%.