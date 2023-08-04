Дефицит автогаза спровоцировал километровые очереди на заправках Актобе

На актюбинских заправках исчез автогаз. Водители часами колесят по городу в поисках топлива. За наличный расчет его продают лишь на нескольких станциях. Там сейчас километровые очереди. В остальных точках отпускают только по талонам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Уже неделю вот такая картина. С утра выезжаем на работу, а заправиться негде. Где ещё продают, приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы залить газ. В итоге на работу с большим опозданием приезжаем. Кто-то решит эту проблему?!", - задается вопросом Даулеткерей Амангельды.

По словам жителей Актобе, дефицит сжиженного газа наблюдается с конца июля. Сначала это было не так заметно, но со вчерашнего дня заправиться почти невозможно. Люди с 5 утра занимают очередь на АЗС, где топливо еще продаётся за наличные. Но таких можно пересчитать по пальцам. На остальных заправках автогаз отпускают исключительно по талонам. Чиновники объясняют, что выделенных министерством энергетики объёмов для региона не хватило.

Потребность области – свыше 14 тысяч тонн, а выделяют не больше 12. Но в ближайшее время прибудет дополнительное топливо – и проблема решится, заверили в акимате.

"Это связано с тем, что в конце месяца заключаются договора на отгрузку, заключаются графики поставки вагонов автогазовозами. Все это связано, и данный вопрос регулируется нами", - рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев.

С завода АО "CNPC-Актобемунайгаз" направлен состав из 31 вагона-цистерн с общим объемом 1116 тонн.

Ранее в министерстве энергетики Казахстана рассказали о ситуации с бензином в стране. Здесь сообщили, что цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно цены на "пистолете" АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке.