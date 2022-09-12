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lada.kz Сегодня, 07:41
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Фото: lada.kz

Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау

Жители села Баянды уверяют, что автобусный маршрут №106 ходит порой не по расписанию, а иногда происходят поломки транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Детям приходится выходить в школу на 40 минут раньше, потому что следующий автобус либо задерживается, либо ломается в пути. Иногда бывает вообще только один маршрут в день. Нам очень затратно ездить на такси", - обратилась местная жительница, многодетная мама Салтанат Танирбергенова.

В компании частного перевозчика маршрута №106 сообщили, что в начале сентября в связи с проведением технического ремонта временно курсировали только два автобуса.

"С 12 сентября в соответствии с контрактом будут курсировать три автобуса регулярного сообщения. Кроме того, по запросам населения прорабатывается вопрос подключения еще одного автобуса на постоянной основе", - пообещали в компании.

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#Актау #автобус #жалобы
Сегодня, 07:41
131
Журналист

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