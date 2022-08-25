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  • Дефицит авиатоплива: МИИР РК намерено исключить посредников при поставках
МИИР Сегодня, 18:05
52
Фото: МИИР

Дефицит авиатоплива: МИИР РК намерено исключить посредников при поставках

Мининдустрии и Минэнерго разрабатывают меры для предупреждения осеннего дефицита авиакеросина.

Из-за сезонных планово-предупредительных работ на отечественных нефетеперерабатывающих заводах и недостаточным производством авиатоплива гражданская авиация ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на сайт МИИРа.

Это особенно актуально, если учитывать рост основных показателей сферы авиаперевозок в результате восстановления полетов после локдауна 2020 года, а также увеличение количества технических посадок транзитных самолетов.

В конце 2021 года МИИР и МЭ РК провело специальное совещание с участием крупных поставщиков авиатоплива, руководителей  аэропортов, авиакомпаний, нацкомпаний КМГ и ҚТЖ, где стороны договорились о поставках керосина по приоритетности. Так, в первую очередь авиатопливо должно поставляться отечественным авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозкам.

Эта схема распределения авиатоплива имеет рекомендательный характер для ресурсодержателей.

Сейчас двумя заинтересованными министерствами в целях исключения посреднических услуг и обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива готовятся дополнительные меры. В том числе:

  • переход на стопроцентную реализацию авиатоплива через товарные биржи, (это позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей исключительно для субъектов гражданской авиации);
  • консолидированный закуп импортного авиатоплива "КазМунайГаз-Аэро" (позволит обеспечить гарантированный объем и снизить стоимость авиатоплива за счет приобретения значительного объема импортного авиатоплива).

В целом же, для исключения дефицита авиатоплива на внутреннем рынке и зависимости от импорта по-прежнему необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива отечественными НПЗ.

Так, объем потребления авиатоплива в 2021 году составил 670 тысяч тонн, в то время как объем производства – 580 тысяч тонн. За семь месяцев 2022 года фактическое потребление авиатоплива уже составило 455 тысяч тонн при производстве 399 тысячи тонн. Прогноз потребления за весь текущий год – миллион тонн. При том, что производство авиатоплива ожидается на уровне 700 тысяч тонн.

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#авиасообщение #ГСМ #дефицит
Сегодня, 18:05
52
Журналист

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