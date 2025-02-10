Недостатки выявили при строительстве дорог в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Акиматом приняты ремонтные работы по дороге "Караганда – Шахтинск – Есенгельды – Кайнар – Нура", по которым у филиала Наццентра качества дорожных активов были замечания по дорожному покрытию. Для исключения подобных фактов рекомендовано законодательно закрепить обязанность заказчика и подрядчика устранять нарушения, выявленные по результатам экспертизы качества дорог", - сообщили в Антикоре.

Для предотвращения возможных дефектов специально созданной мониторинговой группой изучалось качество проводимых дорожных работ на восьми дорогах в области, в том числе "Караганда-Балхаш" (362 км), "Балхаш - Бурылбайтал" (50 км).

При реконструкции дороги "Караганда-Балхаш" не допущено применение щебня, не соответствующего ГОСТу. За счёт подрядчика произведена замена строительного материала. Усиленный контроль способствовал своевременному завершению долгостроя к концу 2024 года.

С началом сезона мониторинг хода дорожных работ будет продолжен.