Дефекты на дорогах Карагандинской области: антикоррупционный контроль выявил нарушения
Установлены факты ввода в эксплуатацию объектов при наличии дефектов.
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Недостатки выявили при строительстве дорог в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Акиматом приняты ремонтные работы по дороге "Караганда – Шахтинск – Есенгельды – Кайнар – Нура", по которым у филиала Наццентра качества дорожных активов были замечания по дорожному покрытию. Для исключения подобных фактов рекомендовано законодательно закрепить обязанность заказчика и подрядчика устранять нарушения, выявленные по результатам экспертизы качества дорог", - сообщили в Антикоре.
Для предотвращения возможных дефектов специально созданной мониторинговой группой изучалось качество проводимых дорожных работ на восьми дорогах в области, в том числе "Караганда-Балхаш" (362 км), "Балхаш - Бурылбайтал" (50 км).
При реконструкции дороги "Караганда-Балхаш" не допущено применение щебня, не соответствующего ГОСТу. За счёт подрядчика произведена замена строительного материала. Усиленный контроль способствовал своевременному завершению долгостроя к концу 2024 года.
С началом сезона мониторинг хода дорожных работ будет продолжен.
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