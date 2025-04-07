В Москве в квартире многоэтажного жилого дома обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Установлено, что ребёнка избил его 51-летний дедушка, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Подозреваемый задержан. Вину он признал частично.

"5 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома на улице Твардовского, нанёс малолетнему внуку 2023 года рождения множественные удары руками в область головы, туловища, конечностей, после чего неоднократно ударил ребёнка головой и туловищем о стену и пол. Мальчик скончался", – сообщает прокуратура.

Вскоре суд изберёт обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.