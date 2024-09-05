Дедовщина в армии и престижность профессий: что говорят эксперты о Послании президента

Если не будет повышен престиж рабочих профессий сегодня, в будущем это может создать острый дефицит специалистов. Такое мнение на круглом столе, посвящённом обсуждению послания Главы государства народу Казахстана, выразил директор Центра образовательных программ Института прикладных исследований Алихан Абильдин, передает BaigeNews.kz.

"У нас не готовят по рабочим специальностям, нет ПТУ. В перспективе нехватка таких специалистов будет большой проблемой", - сказал Абильдин на мероприятии.

Он также обратил внимание на вопросы из Послания, которые касались службы в армии. Один из них – это нежелание молодёжи служить, а также неуставные отношения.

"Ранее я работал в Национальном университете обороны и хотел бы отметить, что городская молодёжь, как правило, старается избежать службы, получая отсрочку или проходя курсы, в то время как сельская молодёжь активно идёт в армию. Для неё служба в армии представляет собой социальный лифт. Уходя на службу, многие не хотят возвращаться в сельскую местность. В армии существуют неуставные отношения, о чём упоминал Глава государства. Когда городская молодёжь игнорирует службу, это порождает риски, которые могут сказаться на армейской готовности", - сказал спикер.

Политолог Талгат Калиев, принимающий участие в круглом столе, также прокомментировал Послание президента.

"Казахская государственность пережила множество периодов в своей истории: иногда она оказывалась на грани утраты, иногда были трагические события. Тем не менее, наш народ выживал даже в самых сложных обстоятельствах. Главным достоянием нашей нации остаётся мир и благополучие, и это должно служить основой для социального оптимизма. Будущее необходимо строить не только на экономических показателях и инфраструктурных проектах, но, прежде всего, через образ человека-гражданина, который отражает контуры нашего общества. Каковы должны быть наши ценности? Какой системой социальных отношений следует руководствоваться? Базироваться ли на старых традициях или принимать новые парадигмы?" - сказал политолог.

Директор НИЦ "Молодежь" Айсулу Ерниязова отметила, что важно создать и подготовить национальные кадры из числа городской молодёжи, чтобы они могли работать на предприятиях.

"Что касается рабочих профессий, я встречалась с сотрудниками компании ERG. Согласно их исследованиям, 57 процентов молодых людей выбирают профессию на основании уровня зарплаты, а 37 процентов учитывают престиж. Стало престижнее быть блогером, чем военнослужащим или работником с технической специальностью. Президент уже не первый год поднимает вопрос о повышении престижа рабочих профессий", - говорит Айсулу Ерниязова.

Эксперт считает, что следует не только поднимать заработные платы, но и демонстрировать, что рабочие профессии востребованы и престижны. Сегодня для молодёжи важен вопрос значимости их профессий. Если показать, что работа важна, то можно мотивировать молодых людей, подчеркнула Айсулу Ерниязова.