Дед избивал и насиловал внучку в течение года

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании и избиении собственной внучки, передаёт BaigeNews со ссылкой на konkretno.ru.

Восьмилетней девочке понадобилась помощь медиков. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

10 июля мать привезла в Филатовскую больницу 8-летнюю девочку. Ее приняли с ушибом мягких тканей головы, застарелой раной правого плеча и застарелой гематомой ног. После оказания девочка была отпущена.

Ребенок пояснил, что 4 июля вечером в квартире на улице Токарева в Сестрорецке 62-летний дедушка ударил ее по голове и на следующий день избил. Также девочка сообщила, что на протяжении года родственник совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Пенсионера задержали 10 июля на улице Ильюшина, где он проживает. В этот же день мать девочки написала заявление на свекра. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Дедушка-педофил помещен в камеру.