Дебоширили и разбивали двери: очередных хулиганов задержали в Астане

В столице продолжается борьба с нарушениями общественного порядка и любыми проявлениями вандализма. Правоохранители устанавливают правонарушителей, находят и привлекают их к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"Около пяти часов утра 14 ноября 29-летний астанчанин разбил входную дверь гостиницы, тем самым умышленно повредил чужое имущество. Около 20:30 часов того же дня 33-летняя горожанка в одном из увеселительных заведений столицы устроила скандал, в ходе которого умышленно повредила дверь и стену помещения. Она причинила материальный ущерб на сумму порядка 100 МРП. Другой случай произошел в обеденное время 11 ноября. 34-летний мужчина, находясь в общественном месте, нецензурно выражался, оскорбляя людей. Всех нарушителей общественного порядка нашли и привлекли к ответственности", — сообщили в акимате.

Отметим, с начала года в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции "Стоп, вандал", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города.

Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

С начала года суд уже наказал 275 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и департамента полиции.